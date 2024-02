Previsioni Meteo Valle d’Aosta, perturbazioni sulle Alpi: nuova neve in arrivo

MeteoWeb

Neve e freddo in arrivo in Valle d’Aosta. “Diverse perturbazioni attraversano l’Europa: la prima interessa questa sera i confini esteri valdostani con qualche debole nevicata in montagna, la seconda passa domani sera/notte, sempre sui confini esteri, e altre due, più interessanti, tra giovedì e venerdì e poi tra sabato e domenica prossima apportano precipitazioni più significative, e probabilmente fino nei fondovalle, ma le modalità sono ancora incerte”, si legge nel bollettino emesso dall’ufficio meteorologico regionale. “Tra questi passaggi – prosegue – un campo mite anticiclonico resiste sull’Europa occidentale fino a mercoledì, poi anche la Valle d’Aosta è influenzata da aria più fredda”.

