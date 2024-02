Previsioni Meteo Veneto: brevi fasi di variabilità tra domenica e lunedì

MeteoWeb

Un parziale cedimento del promontorio anticiclonico in espansione da ovest lascerà spazio al passaggio di modeste ondulazioni, che determineranno brevi fasi di variabilità domenica mattina e lunedì in Veneto. Al momento le precipitazioni associate a questi passaggi sembrano scarsamente significative; tuttavia, soprattutto per lunedì, la previsione è ancora piuttosto incerta. Da martedì rimonta anticiclonica e tempo nuovamente stabile. Complessivamente il tempo resterà piuttosto uggioso in pianura per la presenza di foschie e nebbie, in solo parziale dissolvimento nelle ore più calde. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 17

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, per nubi medio-alte più presenti nella seconda parte della giornata; in pianura nebbie e foschie in parziale dissolvimento nelle ore centrali e in intensificazione in serata. Temperature diurne senza notevoli variazioni o in locale rialzo in pianura e nelle valli, in diminuzione in alta montagna. Venti deboli variabili, dai quadranti settentrionali in quota.

Domenica 18

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso, salvo temporanei maggiori annuvolamenti nella prima parte della giornata specie verso est; foschie, nebbie e nubi basse in pianura, in parziale dissolvimento nelle ore più calde, soprattutto sulle zone centro-settentrionali.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di brevi piovaschi o rovesci sulla pianura orientale in mattinata.

Temperature: In aumento in pianura e le minime nelle valli, con valori ben superiori alla media del periodo, prevalentemente in diminuzione in montagna.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest; altrove in prevalenza deboli variabili, salvo temporanei moderati rinforzi dai settori orientali in prossimità della costa.

Mare: Calmo o quasi calmo, temporaneamente poco mosso verso sud.

Lunedì 19

Cielo: Nuvolosità variabile alternata a schiarite, più significative a partire dal pomeriggio; probabili foschie e nebbie sulla pianura centro/meridionale nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) in pianura, medio-bassa (25-50%) in montagna di modeste sporadiche precipitazioni, eventualmente nevose oltre i 1700-1900 metri.

Temperature: Prevalentemente in diminuzione specie nei valori minimi, perlopiù raggiunti in serata, con calo più marcato in montagna.

Venti: In quota moderati/tesi settentrionali; altrove variabili, in prevalenza deboli.

Mare: Quasi calmo o a tratti poco mosso al largo.

Martedì 20

Cielo poco nuvoloso per velature, con foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature in ulteriore diminuzione.

Mercoledì 21

Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte. Probabili foschie/nebbie in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature senza notevoli variazioni o localmente in ulteriore diminuzione nei valori minimi.

