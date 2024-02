Previsioni Meteo Veneto: la pressione inizia a cedere, pioggia in arrivo

MeteoWeb

“Fino a martedì la regione si troverà sotto l’influenza di un promontorio anticiclonico, quindi il tempo sarà stabile e abbastanza soleggiato, salvo formazione di foschie/nebbie in pianura e nelle valli, specie nelle ore più fredde“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Mercoledì la pressione inizierà a diminuire, consentendo l’ingresso di nuvolosità, che diventerà con il passare dei giorni più significativa. Venerdì, l’avvicinarsi di una saccatura atlantica porterà anche delle precipitazioni, più consistenti sulle zone centro-settentrionali“.

Oggi sereno o poco nuvoloso, con foschie in pianura, in dissolvimento nelle ore più calde e in intensificazione dopo il tramonto fino a dar luogo di nuovo a nebbie in serata. Temperature diurne in rialzo in montagna, stazionarie o in locale variazione in pianura. Venti in quota deboli/moderati da nord-ovest, altrove deboli variabili.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è previsto in pianura cielo nuvoloso per nubi basse con foschie e nebbie, specie fino al mattino. In montagna sereno o poco nuvoloso per nubi medio-alte, più estese a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In montagna in diminuzione; in pianura in aumento, salvo calo delle massime sui settori settentrionali.

Venti: In quota deboli/moderati occidentali; altrove variabili, in prevalenza deboli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledì 7 cielo nuvoloso o molto nuvoloso in pianura, irregolarmente nuvoloso o nuvoloso in montagna. Possibili riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli nelle ore più fredde.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di deboli pioviggini in pianura.

Temperature: In quota in diminuzione; in pianura in aumento; nelle valli minime in rialzo, massime in calo.

Venti: In quota deboli/moderati da ovest, altrove deboli variabili.

Mare: Quasi calmo o poco mosso tra la notte e la mattina.

Giovedì 8 nuvolosità variabile, alternata a qualche schiarita, più significativa in montagna. Precipitazioni in prevalenza assenti. Temperature senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo nei valori massimi in pianura. Intensificazione dei venti da sud-ovest in quota a fine giornata.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, Venerdì 9 è atteso cielo molto nuvoloso; dalla mattina aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalle zone occidentali; limite della neve oltre i 1600-1800 m. Temperature sulle zone montane e sulla pianura occidentale minime in aumento e massime in diminuzione, altrove senza notevoli variazioni.

