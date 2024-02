Le prime immagini dell’Acquario dell’Eur, il grande progetto a Roma | VIDEO

MeteoWeb

Quella dell’Acquario dell’Eur a Roma è una storia travagliata che rischia di restare solo una leggenda se i lavori non verranno completati. Proprio per evitare questa fine, la commissione Cultura del Campidoglio ha compiuto un sopralluogo negli ambienti in cui dovrebbe sorgere l’acquario sotto viale America. Per la prima volta, si vedono le immagini della struttura, persino con l’acqua nelle vasche. Ma dopo la visita istituzionale, tutto sarebbe stato prontamente svuotato dopo il riempimento con un tubo da cantiere.

Insomma, l’acquario è stato visto nelle vesti che gli dovrebbero competere ma lo scenario è ben diverso e non indica una prossima reale apertura. Il momento è molto delicato: si è ancora lontani dall’iniziare la lunga preparazione degli ambienti per introdurre i pesci e il timore è che il grande progetto possa finire in un nulla di fatto. Milioni di euro sono stati investiti su questo acquario, che però da anni vede rallentamenti nell’apertura e continui problemi sulla sfera gestionale.

