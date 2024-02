A metà febbraio il rientro incontrollato del satellite ERS-2: alcuni frammenti potrebbero sopravvivere alla discesa

MeteoWeb

È previsto tra il 16 e il 22 febbraio il rientro incontrollato nell’atmosfera del satellite per l’osservazione della Terra ERS-2 (European Remote-Sensing satellite 2) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Nel corso dei suoi 16 anni di vita operativa, il secondo satellite europeo di telerilevamento, ERS-2, ha restituito una ricchezza di informazioni che ha rivoluzionato la nostra prospettiva della Terra e la comprensione del cambiamento climatico. Oltre a lasciare una notevole eredità di dati che continuano a far progredire la scienza, questa eccezionale missione ha posto le basi per molti dei satelliti odierni e per la posizione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in prima linea nell’osservazione della Terra.

Nel 2011, l’ESA ha ritirato il satellite ERS-2 e ha iniziato il processo di deorbitazione, e ora è il momento che questo satellite pionieristico rientri nell’atmosfera in modo naturale e inizi a bruciare.

I due satelliti ERS-1 e ERS-2

ERS-2 è stato lanciato nel 1995 in seguito al suo satellite gemello, ERS-1, lanciato quattro anni prima. Al momento del lancio, i due satelliti ERS erano i satelliti più sofisticati per l’osservazione della Terra mai sviluppati. Entrambi i satelliti trasportavano un impressionante pacchetto di strumenti tra cui un radar ad apertura sintetica per immagini, un altimetro radar e altri potenti sensori per misurare la temperatura della superficie dell’oceano e i venti in mare. ERS-2 aveva un sensore aggiuntivo per misurare l’ozono atmosferico.

Questi innovativi satelliti dell’ESA hanno raccolto una grande quantità di dati sulla diminuzione dei ghiacci polari della Terra, sui cambiamenti delle superfici terrestri, sull’innalzamento del livello del mare, sul riscaldamento degli oceani e sulla chimica dell’atmosfera. Inoltre, sono stati chiamati a monitorare disastri naturali come gravi inondazioni e terremoti nelle parti remote del mondo.

Le varie tecnologie sperimentate per la prima volta sui satelliti ERS hanno posto le basi per missioni successive come la missione Envisat, i satelliti meteorologici MetOp, l’attuale famiglia di missioni di ricerca scientifica Earth Explorer e Copernicus Sentinels, nonché molte altre missioni satellitari nazionali, aprendo la strada alle osservazioni di routine che oggi diamo per scontate.

Ad esempio, il radar ERS è stato il precursore del radar dell’odierna missione Copernicus Sentinel-1, il suo altimetro radar ha fornito l’eredità al sensore della missione CryoSat Earth Explorer per mappare i cambiamenti nello spessore del ghiaccio e il radiometro ERS sopravvive nella versione trasportata su Copernicus Sentinel-3. Il Global Ozone Monitoring Experiment (GOME) di ERS-2 è stato il precursore di Sciamachy su Envisat e GOME-2 su MetOp.

Migliaia di articoli scientifici sono stati pubblicati sulla base dei dati ERS e, grazie al programma Heritage Space dell’ESA, che garantisce che i dati provenienti dai satelliti ora inattivi continuino a essere migliorati e utilizzati, emergeranno ulteriori scoperte sul nostro mondo in cambiamento e sui rischi che affrontiamo.

La fine della missione ERS-2

ERS-2 era ancora funzionante quando l’ESA dichiarò la missione completata nel 2011 e successivamente iniziò ad abbassare la sua altitudine da circa 785km a 573km per ridurre al minimo il rischio di collisione con altri satelliti, passivando completamente il satellite. Lo smaltimento dell’ERS-2 è stato condotto considerando i requisiti di mitigazione dei detriti spaziali dell’ESA in quel momento per nuovi progetti, dimostrando il forte impegno dell’agenzia per ridurre i detriti spaziali.

Il rientro incontrollato

Dopo 13 anni di decadimento orbitale, causato principalmente dall’attività solare, il satellite rientrerà ora naturalmente nell’atmosfera terrestre. Ciò dovrebbe accadere intorno a metà febbraio, con previsioni che migliorano man mano che ci avviciniamo al punto di rientro. Lo Space Debris Office dell’ESA sta monitorando il decadimento dell’orbita del satellite molto da vicino in coordinamento con diversi partner internazionali, e fornirà aggiornamenti regolari nei giorni precedenti al rientro.

​La massa attuale del satellite, ormai scarico di carburante, è stimata intorno ai 2.294kg. “In media, un oggetto di massa simile rientra nell’atmosfera terrestre ogni una o due settimane“, osserva l’ESA. “ERS-2 si spezzerà in frammenti a circa 80 chilometri dalla superficie terrestre e la stragrande maggioranza di questi brucerà nell’atmosfera. Alcuni frammenti potrebbero raggiungere la superficie terrestre, dove molto probabilmente cadranno nell’oceano. Nessuno di essi conterrà sostanze tossiche o radioattive”.

Nell’attesa che le simulazioni e le analisi dei tecnici divengano via via più precise, “possiamo dire genericamente che per un satellite di questa massa si stima che il rischio che una persona sia colpita da un detrito è pari a 1 su 10.000: una probabilità bassissima, che va spalmata sui miliardi di persone di tutto il mondo che verranno sorvolate dal satellite in caduta“, spiega l’esperto di dinamica spaziale Luciano Anselmo.

