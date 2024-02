Spazio, rinviato il lancio di Crew-8 per lasciare posto alla missione privata sulla Luna IM-1

MeteoWeb

Il prossimo lancio degli astronauti della NASA ritarderà di quasi una settimana per consentire ad una missione lunare di lasciare per prima la Terra. La NASA e SpaceX prevedono di lanciare la missione Crew-8 verso la Stazione Spaziale Internazionale non prima delle 00:49 locali (le 6:49 italiane) di mercoledì 28 febbraio. Il lancio di Crew-8 è stato adattato per risolvere i conflitti con IM-1 di Intuitive Machines, la prima missione del lander lunare dell’azienda come parte dell’iniziativa Commercial Lunar Payload Services della NASA, attualmente prevista per mercoledì 14 febbraio.

Non è escluso un ulteriore rinvio. La NASA e SpaceX continueranno a valutare la preparazione di Crew-8 e potrebbero modificare la data di lancio dopo la riuscita del lancio di IM-1.

“Il Commercial Crew Program ha seguito i preparativi per la missione IM-1 e auguriamo il meglio ai team Intuitive Machines e SpaceX per questa missione estremamente complessa sulla superficie lunare“, ha affermato Steve Stich, program manager per il Commercial Crew Program della NASA.

Sia l’equipaggio per la ISS che il lancio dell’IM-1 utilizzano un pad affittato da SpaceX presso il Kennedy Space Center della NASA. La missione lunare ha una finestra di lancio piuttosto ristretta poiché il lander IM-1 necessita di condizioni di atterraggio specifiche per atterrare al polo sud lunare, motivo per cui la data di lancio per Crew-8 può subire modifiche. I funzionari della NASA avevano precedentemente sottolineato che IM-1 potrebbe forzare modifiche alla data di lancio, forse anche spingendo Crew-8 a marzo o oltre, se la missione lunare dovesse rimanere sulla piattaforma qualche settimana in più.

La missione Crew-8

Gli astronauti della NASA Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps e il cosmonauta di Roscosmos Alexander Grebenkin decolleranno a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida per eseguire ricerche, dimostrazioni tecnologiche e attività di manutenzione a bordo della ISS. Crew-8 è l’ottava missione di rotazione dell’equipaggio con SpaceX sulla ISS e il nono volo spaziale umano come parte del Commercial Crew Program della NASA.

Barratt è l’unico veterano dell’equipaggio, avendo già volato due volte nel 2009 (ISS Expeditions 19-20) e nel 2011 (STS-133 dello Space Shuttle). Epps è stata assegnata ad altre due missioni spaziali, ma non ha volato; è stata rimossa alla fine dell’addestramento da un altro equipaggio della ISS che ha volato nel 2018, e poi riassegnata alla Crew-8 da un lancio con equipaggio di Boeing Starliner a seguito di numerosi ritardi nella missione.

