Il risveglio del vulcano in Islanda: presto una nuova eruzione, solo un’ora di preavviso

Un’altra eruzione vulcanica potrebbe verificarsi in Islanda nei prossimi giorni o settimane, secondo le autorità. Gli esperti dell’Icelandic Meteorological Office (IMO) hanno riferito che ora sono entrati nella camera situata sotto Svartsengi circa 6,5 milioni di metri cubi di magma, a circa 4 km a Nord di Grindavík. Ciò significa che il volume si avvicina rapidamente ai livelli osservati prima dell’eruzione del 14 gennaio, quando si sono aperte 2 fessure ai margini della città. Secondo una dichiarazione dell’IMO, il volume di magma nella camera raggiungerà lo stesso livello osservato nell’ultima eruzione entro le prossime 2 settimane.

Poco preavviso

A differenza delle eruzioni precedenti in Islanda, il tempo di avvertimento del vulcano questa volta potrebbe essere solo di un’ora a causa di un numero minore di terremoti nella fase di preparazione, hanno spiegato i rappresentanti dell’IMO. “In caso di flussi di magma ripetuti, è probabile che il percorso per il magma diventi più facile e ciò sarà accompagnato da minore attività sismica“, è stato evidenziato.

Benedikt Ófeigsson, responsabile delle misurazioni di deformazione presso l’IMO, ha dichiarato all’emittente islandese RUV che il luogo più probabile in cui potrebbe apparire una fessura è tra Stóra-skógafell e Hagafell, rispettivamente a 5,9 km e 2 km a Nord/Est di Grindavík. “Non è probabile che erutterà all’interno della città e infatti i dati geologici non lo indicano, ma niente è escluso, quindi dobbiamo considerarla come una possibilità“, ha spiegato l’esperto. “Forse è giunto il momento che il magma non arrivi così a Sud di nuovo. Tuttavia, non abbiamo misurazioni che ci dicano quando sarà finita, quindi dobbiamo presumere che il magma possa dirigersi di nuovo a Sud in direzione di Grindavík“.

Il risveglio del vulcano in Islanda, non è ancora finita

Un dicco di magma di 15 km, un tunnel quasi verticale che corre dalla camera di magma sottostante, si è formato sotto la penisola di Reykjanes nell’ottobre e novembre dello scorso anno. Ha generato un’eruzione il 18 dicembre, con una colata lavica proveniente da una fessura di 4 km. Dopo un periodo di quiete, il vulcano ha eruttato nuovamente il 14 gennaio, quando 2 fessure si sono aperte appena a Nord di Grindavík. Le colate laviche dell’eruzione minore hanno raggiunto la città e distrutto case. Da allora, il terreno intorno a Svartsengi ha continuato ad alzarsi, indicando che il magma si sta ancora accumulando sotto la superficie e che questa ondata di attività vulcanica non è ancora finita.

Non è possibile prevedere esattamente dove potrebbe verificarsi un’eruzione. Carmen Solana, professore associato di vulcanologia e comunicazione del rischio presso l’Università di Portsmouth nel Regno Unito, ha dichiarato a Live Science che il magma salirà in superficie attraverso i punti più deboli della crosta terrestre. “Non sappiamo dove avverrà la prossima e non sappiamo quanto sarà grande“, ha evidenziato. “Questa è la parte triste della vulcanologia: sappiamo che succederà qualcosa e sappiamo approssimativamente dove, ma non possiamo essere così precisi“.

Una mappa di pericolo aggiornata dall’IMO mostra che la regione a Nord-Nord/Ovest di Grindavík sembra essere a maggiore rischio di fessura improvvisa. La città di Grindavík è considerata a “rischio considerevole“, con possibilità di colate laviche e cedimenti del terreno.

