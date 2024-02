Archeologia: ritrovata una parte di tempio in mare ad Agrigento

MeteoWeb

Interessante ritrovamento archeologico nelle acque di Agrigento. Nella mattinata di oggi, nel mare di San Leone, frazione balneare di Agrigento, è stato trovato quello che appare come una porzione del frontone di un tempio. A recuperare il grosso reperto lapideo sono stati i sommozzatori del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Carabinieri alla presenza della Soprintendenza del Mare. A rilevare la presenza di questa grande lastra modellata che, ad una prima osservazione, potrebbe ritrarre la figura di un cavallo o di un leone, sono stati alcuni appassionati locali, Francesco Urso, Gaetano Lino e Salvatore Ferrara.

Il reperto sarà adesso oggetto di specifiche analisi e di interventi di restauro e pulizia che permetteranno anche di comprendere meglio la sua origine. Nei secoli scorsi, i templi di Agrigento sono stati per decenni utilizzati come fonte di materiale per edificare altre strutture ed è quindi possibile che qualcosa sia finito in mare durante queste attività.

