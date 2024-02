La fine del satellite ERS-2: “potrebbe essere già rientrato”

MeteoWeb

Dopo aver riformulato nel pomeriggio un nuovo orario per il rientro del satellite ERS-2 in caduta verso la Terra, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha comunicato alle 18:35 (ora italiana) la fine dell’ultima finestra di rientro. “Non abbiamo ricevuto nuove osservazioni di ERS-2. Ciò potrebbe significare che il satellite è già rientrato, ma stiamo aspettando informazioni dai nostri partner prima di poterlo confermare”, ha scritto l’ESA su X, invitando a seguire gli aggiornamenti.

Il primo orario di rientro era stimato alle 16:41, ma è stato poi spostato alle 18:05, fino alla comunicazione dell’ESA: non resta che attendere l’ufficialità.

Il satellite ERS-2 ha una massa stimata di 2.294kg dopo aver esaurito il suo carburante, rendendolo simile per dimensioni ad altri detriti spaziali che rientrano nell’atmosfera terrestre ogni settimana circa, secondo l’ESA. A circa 80km sopra la superficie terrestre, ci si aspetta che il satellite si spezzi e la maggior parte dei frammenti bruci nell’atmosfera. L’Agenzia ha spiegato che alcuni frammenti potrebbero raggiungere la superficie del pianeta, ma non conterranno sostanze dannose e molto probabilmente cadranno nell’oceano.

La carriera del satellite ERS-2

Il satellite di osservazione della Terra ERS-2 è stato lanciato il 21 aprile 1995 ed era in quel momento il satellite più sofisticato del suo genere sviluppato e lanciato dall’Europa. Insieme al suo gemello, ERS-1, il satellite ha raccolto dati preziosi sulle calotte polari, sugli oceani e sulle superfici terrestri e ha osservato disastri come inondazioni e terremoti in aree remote. I dati raccolti da ERS-2 sono utilizzati ancora oggi, ha riportato l’ESA.

Nel 2011, l’Agenzia ha deciso di terminare le operazioni del satellite e di farlo rientrare nell’atmosfera, evitando si aggiungesse alla nube di detriti spaziali che orbitano intorno al pianeta.

Il satellite ha eseguito 66 manovre di deorbitazione nel luglio e agosto del 2011 prima che la missione si concludesse ufficialmente più tardi quell’anno, l’11 settembre. Le manovre hanno bruciato il resto del carburante del satellite e diminuito la sua altitudine, impostando l’orbita di ERS-2 su una traiettoria di lento avvicinamento alla Terra e e di rientro nell’atmosfera entro 15 anni.

