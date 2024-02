Scoperto il percorso da cui miliardi di anni fa si è originata la vita

MeteoWeb

Scoperto un nuovo possibile percorso che miliardi di anni fa potrebbe aver portato alla formazione delle prime cellule dalle quali si è originata la vita. Usando il giusto mix di ingredienti e di temperatura, il gruppo di ricerca guidato da Ramanarayanan Krishnamurthy, dell’Istituto di ricerca Scripps negli Stati Uniti, in un lavoro pubblicato sulla rivista Chem ha dimostrato come possano formarsi spontaneamente vescicole, da cui potrebbe essersi originata la vita. Si ritiene che la vita si sia formata miliardi di anni fa attraverso processi chimici semplici e spontanei che hanno gradualmente prodotto prima una serie di molecole via via più complesse e che poi queste strutture si siano integrate tra loro a formare le prime vere cellule.

La ricerca rivoluzionaria

Recentemente, una ricerca aveva dimostrato sulla rivista Science la possibilità della produzione spontanea, in condizioni simili a quelli delle Terra 4 miliardi di anni fa, della panteteina, una molecola che ha un ruolo chiave nel controllo del metabolismo cellulare.

Il nuovo studio ha ora identificato un possibile percorso che avrebbe portato alla nascita dei “gusci” delle cellule, le vescicole capaci di proteggere le molecole che vi si trovano all’interno dai pericoli dell’esterno. Bolle costituite da fosfolipidi, gli stessi mattoncini che costituiscono le pareti di tutte le cellule.

Il nuovo lavoro è riuscito in particolare a dimostrare che con condizioni molto semplici, simili a quelle del nostro pianeta da giovane, è possibile assistere alla formazione dei fosfolipidi e alla loro autonoma organizzazione su due strati (o a doppia catena). Una serie di reazioni che porta alla formazione di strutture che potrebbero essere state molto simili alle protocellule, le antenate per prime forme di vita.

