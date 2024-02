Con Ax-3 si conclude anche la missione Muninn dell’astronauta ESA Marcus Wandt

MeteoWeb

Marcus Wandt, astronauta svedese dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e l’equipaggio della missione Axiom 3 (Ax-3) sono tornati sulla Terra oggi, segnando la fine della sua missione Muninn sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La navicella spaziale Crew Dragon Freedom di SpaceX si è sganciata autonomamente dalla ISS il 7 febbraio 2024 alle 15:20. La navicella spaziale è entrata nell’atmosfera terrestre e ha dispiegato i suoi paracadute per un atterraggio in acqua al largo della costa della Florida alle 14:30 di oggi, venerdì 9 febbraio.

L’equipaggio della missione Ax-3 è stato lanciato il 18 gennaio 2024 e ha trascorso 18 giorni a bordo della Stazione Spaziale (20 giorni nello spazio complessivamente). Marcus Wandt è stato accolto a bordo dal collega astronauta dell’ESA Andreas Mogensen, attualmente comandante della ISS. “Durante le quasi tre settimane trascorse sulla Stazione Spaziale, Marcus ha effettuato una serie di esperimenti a beneficio della ricerca svedese e internazionale. Attraverso il suo volo spaziale, ha contribuito a mantenere la Svezia come nazione leader nella conoscenza spaziale. È anche una fonte di ispirazione per un’intera generazione di svedesi nel campo delle scienze naturali”, afferma Anna Rathsman, direttrice generale dell’Agenzia spaziale nazionale svedese, al ritorno di Wandt.

“Il processo decisionale rapido e solido della Svezia è al centro del successo della missione Muninn. La missione accelerata di Marcus come astronauta del progetto ESA ha dimostrato che attraverso l’ESA, l’Europa può essere agile, flessibile e pronta ad unirsi a un panorama in evoluzione del volo spaziale umano”, ha aggiunto il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher. “Questa missione ha diversificato il nostro accesso allo spazio, ha accelerato importanti attività scientifiche e di ricerca e ha contribuito ad acquisire esperienza con nuovi partner. La missione Muninn ha preparato meglio l’ESA e l’Europa per un futuro post-ISS”, aggiunge Aschbacher.

Nell’ambito della sua missione Muninn, Marcus Wandt ha condotto numerosi esperimenti europei e molti altri esperimenti internazionali sulla microgravità. Ora volerà direttamente a Colonia, in Germania, dove sarà monitorato dal team di medicina spaziale dell’ESA mentre si riadatta alla gravità terrestre presso il Centro Astronautico Europeo (EAC) dell’ESA e la struttura “:envihab” del Centro Aerospaziale Tedesco (DLR).

Attualmente è previsto che Wandt arrivi a Colonia alle 08:30 di domani, sabato 10 febbraio.

