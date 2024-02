Sicilia nella morsa del maltempo: grandine nell’Agrigentino, nubifragio a Palermo, blackout nel Catanese

MeteoWeb

Nelle ultime ore, la Sicilia è stata colpita da un intenso maltempo, con particolare violenza nella zona dell’Agrigentino dove si è verificata una forte grandinata. L’arrivo di una perturbazione ha causato allagamenti localizzati nei comuni costieri e ha coperto le città con uno spesso strato di grandine. La viabilità è stata compromessa, costringendo gli automobilisti a cercare riparo sotto i ponti e a fermare la marcia a causa della presenza improvvisa di ghiaccio sulle strade. Al momento non sono stati segnalati danni significativi.

Un violento nubifragio si è abbattuto a Palermo e provincia. La pioggia nel capoluogo ha creato disagi in diverse zone , tra cui in via Ugo La Malfa, in via Himera, in via Francesco Crispi e lungo le bretelle laterali di viale Regione siciliana, ma anche a Partanna e Mondello.

In provincia di Catania, il maltempo ha avuto ripercussioni soprattutto sulle reti elettriche. La sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha riferito che, sebbene al momento non siano stati segnalati interventi riguardanti pali o alberi pericolanti, si è verificato un breve blackout nella zona del Borgo Sanzio.

Un violento nubifragio si è abbattuto a Castelvetrano, nel Trapanese, allagando strade e sottopassi, e anche alcune abitazioni, creando notevoli disagi alla viabilità.

