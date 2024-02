Smog alle stelle in Emilia, PM10 oltre il doppio del limite

MeteoWeb

Nel cuore della Pianura Padana, gli indicatori di smog stanno raggiungendo livelli preoccupanti. In Emilia, i livelli di particolato PM10, che includono anche le polveri PM2.5, hanno superato oltre il doppio della soglia giornaliera consentita per legge, fissata a 50 microgrammi per metro cubo. Nel Piacentino, questo limite è stato superato per dieci giorni su 14, con un picco di 119 microgrammi registrato ieri. Nel Modenese, si è toccato un massimo di 111 sabato. I 119 microgrammi a Piacenza rappresentano il picco più alto registrato in regione fin dall’inizio dell’anno. Nel frattempo, Modena ha già superato il limite giornaliero per ben 29 volte, avvicinandosi rapidamente alla soglia dei 35 superamenti annui indicati dall’Unione Europea. Anche a Reggio Emilia si sono verificati sforamenti per 9 giorni negli ultimi 14, con un picco di 108 microgrammi per metro cubo rilevato ieri. A Bologna e provincia, gli sforamenti sono stati 6 in due settimane, con un valore massimo di 93 registrato domenica scorsa.

In tre giorni consecutivi – sabato, domenica e lunedì – l’intera regione ha superato il limite consentito di 50 microgrammi per metro cubo di PM10: una situazione critica, con Piacenza, Reggio Emilia e Parma in testa alla classifica dei territori più colpiti dalla cappa di smog.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.