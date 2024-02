Smog Emilia-Romagna: “bollino rosso” fino a venerdì

MeteoWeb

A causa delle persistenti condizioni meteo che favoriscono l’accumulo di inquinanti, l’Emilia-Romagna continua ad essere avvolta da una densa coltre di smog che si protrarrà per l’intera settimana. I livelli di particolato PM10 rimangono ancora elevati, con previsti superamenti dei limiti giornalieri consentiti. Questo è quanto risulta dal bollettino odierno dell’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpae), che ha esteso il codice di allerta “bollino rosso” fino a venerdì. Di conseguenza, restano in vigore le misure straordinarie per il controllo dell’inquinamento atmosferico, tra cui il divieto di circolazione per i veicoli diesel fino a Euro 5, dalle 08:30 alle 18:30. Tra le altre restrizioni, vi è anche la richiesta di ridurre le temperature medie negli edifici domestici a 19°C,

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.