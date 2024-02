Smog, ancora livello rosso e arancio in Veneto

MeteoWeb

L’anticiclone continua a dominare la scena meteo e non sono previsti significativi cambiamenti nelle attuali condizioni di stabilità atmosferica per l’ultima parte della settimana in Veneto. Di conseguenza, le previsioni del PM10 non mostrano evidenti riduzioni delle concentrazioni. Nel bollettino di oggi, sei aree restano al livello di allerta 2 – rosso (Agglomerato Venezia, Agglomerato Treviso, Agglomerato Verona, San Bonifacio, San Donà di Piave e Chioggia) e 9 aree passano da domani, sabato 3 febbraio, al livello di allerta 1 – arancio, aggiungendosi alle 6 aree che erano già in arancio. Al livello di allerta 0 – verde rimangono le aree di Belluno, Feltre, Schio e Bassano del Grappa.

