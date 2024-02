Si aggrava lo Smokehouse Creek Fire: è l’incendio più grande della storia del Texas | FOTO

MeteoWeb

Una spolverata di neve ha ricoperto oggi un desolato paesaggio di praterie bruciate, bestiame morto e case bruciate nel Texas Panhandle, dando ai Vigili del Fuoco un breve sollievo nei loro disperati sforzi di contenere un incendio che è diventato il più grande nella storia dello stato. Lo Smokehouse Creek Fire è cresciuto fino a quasi 4.400km2, si è fuso con un altro incendio ed è contenuto solo per il 3%, secondo il Texas A&M Forest Service.

La crescita esplosiva dello Smokehouse Creek Fire ha rallentato oggi con la caduta della neve e il calo dei venti e delle temperature, ma l’incendio è ancora selvaggio e minaccioso. Si tratta del più grande di numerosi incendi che stanno bruciando nella sezione rurale del Panhandle dello stato. Il fuoco ha anche attraversato il confine, raggiungendo l’Oklahoma. Le autorità non hanno comunicato cosa abbia innescato gli incendi, ma sicuramente i forti venti, l’erba secca e le temperature insolitamente alte hanno alimentato le fiamme. “La pioggia e la neve sono benefiche in questo momento, le stiamo usando a nostro vantaggio”, ha detto Juan Rodriguez, portavoce del Texas A&M Forest Service, riguardo lo Smokehouse Creek Fire.

Le autorità hanno affermato che 4.248km2 di incendio si sono verificati sul lato texano del confine. In precedenza, il più grande incendio registrato nella storia dello stato era stato l’East Amarillo Complex Fire del 2006, che bruciò circa 3.630km2 e provocò 13 morti.

Una vittima

Una donna di 83 anni è l’unica vittima confermata finora questa settimana. La donna è stata identificata dai familiari come Joyce Blankenship, un’ex insegnante: i suoi resti sono stati trovati nella sua casa bruciata nella città di Stinnett. Ma con le fiamme che minacciano ancora una vasta area, le autorità devono ancora condurre una ricerca approfondita delle vittime o contare le numerose case e altre strutture danneggiate o distrutte.

Il governatore repubblicano Greg Abbott ha rilasciato una dichiarazione di disastro per 60 contee.

Migliaia di animali uccisi

Il Commissario per l’agricoltura del Texas Sid Miller ha stimato che il numero di bovini uccisi negli incendi sia nell’ordine delle migliaia ed è probabilmente che aumenti ancora. “Ci saranno bovini che dovremo sopprimere“, ha detto Miller. “Avranno bruciato gli zoccoli, bruciato le mammelle”. Miller ha affermato che i singoli allevatori potrebbero subire perdite devastanti, ma prevede che l’impatto complessivo sull’industria del bestiame del Texas sarà minimo. I bovini allevati nel Panhandle sono in gran parte “bovini da pascolo”, non bovini da alimentazione che vengono venduti e alla fine raggiungono il tavolo della cucina per il consumo, ha detto.

