Maltempo in Spagna, potenti raffiche oltre 100 km/h

MeteoWeb

L’arrivo di una potente perturbazione, nota con il nome di Karlotta, sta causando notevoli disagi in Spagna. I principali problemi segnalati dai media locali sono legati principalmente ai venti violenti, con raffiche che superano i 100 km/h. Tra ieri e stamattina, per esempio, sono stati cancellati più di 40 voli presso l’aeroporto di Bilbao, situato nella parte settentrionale del Paese, mentre nel Sud, nello Stretto di Gibilterra, la maggior parte dei servizi di trasporto marittimo passeggeri è stata temporaneamente sospesa. A Granada, nelle vicinanze della maestosa catena montuosa della Sierra Nevada, la stazione sciistica locale è stata costretta a chiudere a causa delle pericolose raffiche di vento. Nel frattempo, nella provincia confinante di Almería, i pompieri stanno lottando contro un incendio di difficile gestione alimentato proprio dalle forti raffiche di vento. La giornata è caratterizzata da cieli nuvolosi e piogge in gran parte del Paese, con previsioni simili anche per il prossimo fine settimana secondo quanto riferisce l’Agenzia statale di meteorologia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.