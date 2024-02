Spazio, Federici (Comint): “la missione Ax-3 un esempio di ecosistema”

MeteoWeb

L’ultima missione spaziale privata di Axiom Space, Ax-3, della quale ha fatto parte anche il Colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare italiana, è “un esempio di ecosistema” per lo sviluppo della Space Economy italiana, secondo il generale Franco Federici, Consigliere militare del Presidente del Consiglio e segretario del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all’aerospazio (Comint), durante l’evento “Space Economy Italiana al bivio: Oltre alla leadership tecnologica serve un vero ecosistema” al Politecnico di Milano.

La missione Ax-3, denominata “Voluntas” in Italia, è stata la 3ª missione spaziale privata organizzata da Axiom Space verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). È decollata il 18 gennaio 2024 dal Kennedy Space Center in Florida con un razzo Falcon 9 di SpaceX ed è durata 22 giorni, di cui 18 giorni trascorsi a bordo della ISS. La navetta Crew Dragon “Freedom” con l’equipaggio a bordo è ammarata con successo al largo delle coste della Florida il 9 febbraio 2024.

L’accordo siglato tra Aeronautica, Axiom e Governo italiano può offrire “una potenzialità di sviluppo estremamente importante, non solo per le aziende del settore spaziale, ma anche per aziende non space, dalla farmaceutica al wellness all’automotive“, ha spiegato Federici. Il Comint può diventare “la base da cui realizzare l’ecosistema” della Space Economy in Italia, “tenendo conto dei forti cambiamenti in atto come appunto l’ingresso sulla scena dei privati“.

