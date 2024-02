Il cervello umano prende forma tra le mani dei ricercatori: la stampa 3D regala il primo modello funzionante

MeteoWeb

Nel mondo della ricerca scientifica, l’Università del Wisconsin-Madison ha recentemente fatto una scoperta sorprendente che potrebbe rivoluzionare il nostro modo di comprendere il cervello umano. Il team di ricercatori ha annunciato di aver realizzato con successo il primo modello di cervello umano funzionante tramite stampa 3D. Questo traguardo è il risultato di anni di lavoro e rappresenta un enorme passo avanti nella neuroscienza e nella medicina rigenerativa.

La rivoluzione della stampa 3D

Finora, i tentativi di riprodurre il tessuto cerebrale tramite stampa 3D hanno incontrato numerosi ostacoli. Le cellule rimanevano immobili e incapaci di formare una rete funzionante, rendendo difficile lo studio delle complesse interazioni cerebrali. Tuttavia, il team del Wisconsin ha trovato una soluzione innovativa utilizzando un gel biocompatibile, noto come “bioinchiostro“, che ha fornito un ambiente ideale per la crescita cellulare. Questo ha permesso alle cellule staminali di differenziarsi in neuroni e altri tipi di cellule nervose, che si sono connesse tra loro, scambiando messaggi biochimici e riproducendo così il complesso sistema di comunicazione presente nel cervello umano.

Un’altra scoperta fondamentale è stata l’orientamento degli strati di tessuto in modo orizzontale anziché verticale. Questa innovazione ha permesso di ottenere un tessuto più sottile e di garantire un migliore apporto di ossigeno e nutrienti alle cellule, migliorando la loro funzionalità e vitalità.

Il professor Su-Chun Zhang, coordinatore del progetto, ha sottolineato l’importanza di questa tecnologia nel campo della neuroscienza. “Questo approccio ci consente di osservare in modo specifico come le cellule nervose comunicano tra loro in diverse condizioni“, ha dichiarato Zhang. “È un passo significativo verso la comprensione dei complessi meccanismi cerebrali e potrebbe aprire nuove strade nella ricerca sulle malattie neurodegenerative“.

I vantaggi del “cervello in 3D”

Nonostante i risultati promettenti, il modello di cervello umano in stampa 3D non sostituisce completamente i modelli esistenti come gli organoidi, ma piuttosto li integra. Questo approccio offre tempi di realizzazione più brevi e la possibilità di creare diverse versioni di tessuto cerebrale, che imitano specifiche aree del cervello umano. Ciò potrebbe rivelarsi cruciale per lo studio e la comprensione di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e il Parkinson.

Lavorando insieme, i ricercatori potranno continuare a esplorare le potenzialità della stampa 3D nel campo della biologia tessutale, aprendo la strada a soluzioni innovative per le sfide mediche più complesse.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.