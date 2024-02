Stazione Spaziale: svelato l’equipaggio della missione Crew-9

MeteoWeb

La NASA ha annunciato i nomi dei 4 astronauti che voleranno sulla Stazione Spaziale Internazionale per la missione Crew-9 di SpaceX quest’estate. Il quartetto è composto dal cosmonauta Aleksandr Gorbunov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos e da 3 astronauti della NASA: Zena Cardman, Nick Hague e Stephanie Wilson. Cardman sarà al comando della missione, Hague sarà pilota e Wilson e Gorbunov fungeranno da specialisti della missione.

La missione Crew-9

Crew-9 verrà lanciata con un razzo Falcon 9 di SpaceX dalla Space Coast della Florida non prima di agosto. Una data precisa non è stata ancora annunciata. Sarà il primo volo spaziale sia per Cardman che per Gorbunov, selezionati dalle rispettive agenzie spaziali nel 2017 e nel 2018, rispettivamente. Hague ha 2 missioni spaziali al suo attivo: ha trascorso un totale di 203 giorni nello spazio. Wilson ha accumulato un totale di 42 giorni fuori dalla Terra in 3 missioni orbitali, tutte volate a bordo dello Space Shuttle Discovery. Il più recente di questi voli, STS-131, è stato lanciato nell’aprile 2010.

La 9ª missione operativa con equipaggio di SpaceX

Come suggerisce il nome, Crew-9 sarà la 9ª missione operativa con equipaggio che SpaceX lancerà verso la ISS per la NASA utilizzando il razzo Falcon 9 e la capsula Dragon. Si sovrapporrà brevemente a Crew-8, il cui lancio è previsto verso il laboratorio orbitante non prima del 22 febbraio.

