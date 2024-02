Tempesta travolge la California: aeroporto allagato e salvataggi da fiumi in piena | FOTO

MeteoWeb

Un’altra tempesta invernale ha investito la California con forti piogge nelle scorse ore, allagando le piste di decollo di un aeroporto regionale e portando a diversi soccorsi per fiumi e torrenti in piena. L’aeroporto di Santa Barbara, sulla costa centrale dello Stato, è stato chiuso lunedì dopo che fino a 25 cm di pioggia erano caduti nella zona entro mezzogiorno, coprendo le piste con l’acqua. “I voli commerciali sono stati cancellati, le operazioni dell’aviazione generale sono in pausa e il Terminal è chiuso,” hanno dichiarato i funzionari dell’aeroporto in una nota. Il National Weather Service aveva avvertito che la costa centrale della California era a rischio di “inondazioni significative“, con fino a 12 cm di pioggia previsti per molte aree e accumuli isolati di pioggia fino a 25 cm possibili nelle catene montuose di Santa Lucia e Santa Ynez mentre la tempesta si dirigeva verso Los Angeles.

Ci si aspetta che la tempesta si muova più velocemente rispetto al devastante fiume atmosferico che si è piazzato sulla California meridionale all’inizio di questo mese, trasformando le strade in fiumi, causando centinaia di frane e provocando almeno 9 vittime. Ieri pomeriggio ora locale sono state segnalate piogge moderate, ma erano previste ulteriori precipitazioni durante la notte e fino a oggi.

La tempesta ha determinato diverse operazioni di soccorso, tra cui quelle nella Contea di San Luis Obispo, dove le squadre hanno recuperato persone da fiumi in piena nella città di Paso Robles. Più a Nord, i pompieri hanno salvato 2 persone dal loro veicolo, che si era bloccato in acque alluvionali a Sloughhouse, una comunità a circa 32 km a Sud/Est di Sacramento, ha riferito il distretto dei pompieri metropolitani. Ore prima, un uomo è stato salvato lungo un torrente a El Dorado Hills, a Nord/Est di Sacramento.

I meteorologi del servizio meteo nazionale avevano avvertito che la tempesta sarebbe stata abbastanza forte da causare problemi tra cui allagamenti improvvisi e interruzioni di corrente. Sono stati emessi avvisi e allerte per inondazioni nelle aree costiere e montuose in tutto lo Stato.

Per quanto riguarda la neve, sono possibili diversi cm di neve a quote superiori a circa 2mila metri attraverso la Sierra Nevada, ha riferito il NWS, invitando gli automobilisti ad evitare le strade di montagna. È stato emesso un avviso per pericolo di valanghe per la zona del lago Tahoe e la Sierra orientale nelle contee di Inyo e Mono.

