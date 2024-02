Tempesta in California, record di pioggia a Los Angeles: colate di fango sulle colline di Hollywood | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una “situazione estremamente pericolosa” si sta verificando nella zona delle colline di Hollywood e intorno alle montagne di Santa Monica, in California, dove una potente e lenta tempesta ha innescato colate di fango e detriti che hanno danneggiato molte case e costretto i residenti a evacuare. Le segnalazioni di danni si accumulano mentre il sistema di tempeste colpisce costantemente la California meridionale e Los Angeles ha battuto un record di precipitazioni vecchio di 97 anni. Domenica 4 febbraio, Los Angeles ha ricevuto 104mm di pioggia, che hanno battuto il record per questo giorno stabilito il 4 febbraio 1927, quando furono registrati 64,7mm di pioggia. Domenica è stato il terzo giorno più piovoso di febbraio mai registrato ed è stato il decimo giorno più piovoso di qualsiasi periodo dell’anno da quando è iniziata la registrazione dei dati nel 1877, ha affermato il National Weather Service (NWS). Il giorno più piovoso di sempre è stato il 2 marzo 1938, che ha portato 149mm di pioggia.

Si prevede che la pioggia continuerà anche domani, aumentando il pericolo in tutta la California meridionale. “Il principale pennacchio di umidità e pioggia organizzata si è bloccato sulle contee di Los Angeles e Orange, e verso la contea di Riverside“, ha detto Ryan Kittell, un meteorologo dell’NWS a Oxnard. “Tutte le nostre proiezioni mostrano che sarà lì per gran parte della giornata, e forse si diffonderà anche a nord – nelle contee di Ventura e Santa Barbara – entro il pomeriggio”.

Si prevede che nella grande area metropolitana pioverà fino alla prossima notte, con pioggia intermittente domani, e forse anche da qualche rovescio mercoledì 7 febbraio, ha detto Kittell. “C’è ancora molta pioggia in arrivo”, ha aggiunto. Il meteorologo ha affermato che “c’è stata semplicemente un’enorme quantità di pioggia nelle ultime 24 ore”. Oltre ai record giornalieri stabiliti domenica, le precipitazioni totali dovute alla tempesta fino a questa mattina indicano 261mm nell’area di Topanga, 250mm intorno a Bel-Air e 134mm a Los Angeles.

Colate di fango e detriti

Le aree a rischio di inondazioni o smottamenti – un pericolo nelle recenti aree bruciate in collina – sono sotto ordine di evacuazione. A Los Angeles, i funzionari hanno ordinato l’evacuazione per La Tuna Canyon Road. L’area è minacciata dal diluvio che si riversa sulle cicatrici delle ustioni lasciate dall’incendio del 2022. I meteorologi hanno espresso profonda preoccupazione anche per Griffith Park, le vicine colline pedemontane, Malibu e Beverly Hills.

Questa mattina nella zona era in vigore l’allerta per piene improvvise. In quella zona erano già caduti da 130 a 200mm di pioggia, hanno detto i meteorologi ieri sera. “Stiamo assistendo a molti soccorsi di auto sulle strade, a causa di colate di fango e detriti, sulle colline di Hollywood e sulle montagne di Santa Monica”, ha detto Todd Hall, meteorologo del National Weather Service. “Comunità come Pacific Palisades, Bel Air, Studio City, Sherman Oaks, Encino e Topanga sono interessate dalle segnalazioni di colate di detriti che entrano nelle case”. Il fango stava già scorrendo sulle colline di Hollywood, danneggiando le case e costringendo i residenti a fuggire.

Fiumi di fango nell'area di Los Angeles

Situazione critica anche nel resto della California

Oltre 14 milioni di persone sono in allerta in California e oltre 900mila utenze hanno subito blackout elettrici a causa di questa potente tempesta scatenata da un secondo fiume atmosferico in pochi giorni. Centinaia di voli sono stati cancellati o hanno subito ritardi in diversi aeroporti.

Domenica notte, la contea di San Bernardino ha dichiarato lo stato di emergenza in previsione dei danni causati dalla potente tempesta. I funzionari di Yucaipa hanno emesso un avviso di evacuazione “a causa di una potenziale colata di fango e detriti” per le aree bruciate dagli incendi di El Dorado e Apple.

Sferzati da forti venti, gli alberi sono caduti sulle case della California settentrionale e uno ha schiacciato un’auto sulla Highway 101 vicino a Santa Rosa, ferendo un automobilista. Le raffiche di picco hanno addirittura superato i 160km/h a Pablo Point nella contea di Marin. Altre raffiche degne di nota si sono verificate a Loma Prieta, la vetta più alta delle montagne di Santa Cruz, raggiungendo i 158km/h; e Point Reyes nella contea di Marin, che ha registrato una raffica di 143km/h.

L’aeroporto di Santa Barbara è stato chiuso a causa dell’allagamento dell’aerodromo. Ieri, l’aeroporto ha ricevuto 61mm di pioggia, battendo il record per questo giorno stabilito il 4 febbraio 1990, quando caddero 13mm.

Persone bloccate in auto dalla furia dell’acqua nella contea di San Bernardino

Il lento fiume atmosferico responsabile di queste precipitazioni incessanti sulla California ha acquisito intensità nel pomeriggio di ieri, spingendo il governatore Gavin Newsom a dichiarare lo stato di emergenza in otto contee della California meridionale: Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara e Ventura. Il Servizio Meteorologico Nazionale di Oxnard ha avvertito che “tutti i sistemi sono pronti per uno dei giorni meteorologici più drammatici degli ultimi tempi”.

Le previsioni indicano che la tempesta potrebbe portare fino a 200mm di pioggia nella California meridionale, con picchi fino a 350mm nelle aree di montagna e collinari.

