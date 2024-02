Il 2° fiume atmosferico ha colpito la California, Stato USA assediato dal maltempo

MeteoWeb

Il 2° fiume atmosferico consecutivo ha colpito la California domenica, allagando le strade, causando blackout per quasi 850mila persone e innescando una rara allerta per venti con forza di uragano, mentre lo Stato USA si prepara a giornate di piogge intense. La tempesta ha lasciato le strade sott’acqua, abbattuto alberi e linee elettriche nell’area della Baia di San Francisco, dove in alcune zone i venti hanno superato i 96 km/h. Raffiche superiori a 128 km/h sono state registrate in montagna. Appena a Sud, a San Jose, le squadre di emergenza hanno soccorso persone intrappolate nelle auto bloccate dalle inondazioni e salvato altre da un accampamento di senzatetto lungo un fiume ingrossato.

Nel Sud della California, le autorità hanno avvertito su potenziali inondazioni devastanti e hanno ordinato evacuazioni per le aree colpite dagli incendi recenti, a rischio elevato di colate di fango e detriti.

Forti venti e piogge abbondanti hanno determinato condizioni pericolose alla città costiera di Ventura, a Ovest di Los Angeles. Più di 847mia, utenze erano senza elettricità in tutto lo Stato nella serata di domenica, con la maggior parte dei disagi concentrati nelle regioni costiere, secondo poweroutage.us. Sei contee della Bay Area di San Francisco erano interessate da rischio di trombe marine con il potenziale di raggiungere la riva e diventare tornado, ha sottolineato lo Storm Prediction Center. L’ultima volta che il Centro ha previsto un rischio tornado nella regione è stata nel febbraio 2015, secondo il San Francisco Chronicle.

I venti hanno causato ritardi di diverse ore all’aeroporto internazionale di San Francisco. Entro le 14:30 di domenica, 155 voli in partenza erano in ritardo e 69 erano stati cancellati, secondo il FlightAware.

Palisades Tahoe, località sciistica a circa 320 km a Nord/Est di San Francisco, attende la nevicata più intensa di questa stagione, con accumuli di 15 cm all’ora per un totale fino a 60 cm. Sono previste forti nevicate in tutta la Sierra Nevada ed è stato consigliato agli automobilisti di evitare le strade di montagna.

Gran parte dello Stato si sta ancora riprendendo dal sistema che ha colpito l’area la scorsa settimana, causando alluvioni e portando molta neve (gradita) sulle montagne. L’ultima tempesta, chiamata anche “Pineapple Express” perché la sua colonna d’acqua si estende attraverso il Pacifico fino vicino alle Hawaii, è arrivata al largo della California settentrionale sabato.

A causa il fiume atmosferico, domenica il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza per le contee di Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara e Ventura. L’Ufficio per i servizi di emergenza del governatore ha attivato il suo centro operativo e posizionato personale e attrezzature nelle aree più a rischio. È previsto che la tempesta si sposti lungo la costa e porti piogge intense, possibili alluvioni lampo e neve in montagna nell’area di Los Angeles, prima di spostarsi sulle contee di Orange e San Diego nelle prossime ore. Sono attese piogge intense e moderate nel sud della California fino a martedì.

