La tempesta Ingunn si abbatte sulla Norvegia: raffiche di 220km/h, 20mila case senza corrente | VIDEO

I residenti della Norvegia centrale si sono svegliati oggi con scene di caos e case senza elettricità in seguito alla tempesta più potente che ha colpito il Paese in oltre 30 anni. Venti violenti provocati dalla tempesta Ingunn hanno colpito parti del Paese scandinavo, con raffiche di oltre 200km/h. Stanotte alle Isole Faroe e in Norvegia, sono state registrate raffiche di vento rispettivamente di 249km/h e 224km/h, con valori diffusi di 140-160km/h in Norvegia.

La tempesta Ingunn si è abbattuta sulla Norvegia centrale per poi spostarsi verso nord. La tempesta ha colpito la stessa area dell’uragano di Capodanno del 1992, una delle tempeste più forti nella storia della Norvegia, ha scritto il quotidiano VG. L’Istituto Meteorologico aveva emesso un’allerta rossa, la massima allerta, per la regione artica. Nel Paese, risultano 20mila abitazioni senza corrente. Alcune aree sono state allagate e le compagnie aeree e gli operatori di traghetti hanno temporaneamente sospeso il servizio. Ci sono segnalazioni di scuole, strade, tunnel e ponti chiusi sia ieri che oggi.

Vicino a Laerdal, una piccola e pittoresca cittadina a nord-est di Bergen, la seconda città più grande della Norvegia, un autobus con 14 passeggeri è stato spostato fuori strada dal vento, ma fortunatamente non ci sono stati feriti, ha detto la Polizia. Diverse finestre sono esplose in un hotel a Bodoe, una grande città nel distretto di Nordland, ha detto la Polizia. Il centro di Bodoe è stato successivamente isolato perché “c’è pericolo per la vita e la salute”, secondo la Polizia.

L’ospedale universitario della Norvegia settentrionale ha dichiarato che è stata danneggiata parte del tetto della sua filiale sull’isola più grande della Norvegia, Hinnoeya. Le foto apparse sui media norvegesi mostravano una pista di atterraggio per elicotteri ricoperta di detriti. “Le tegole volano ovunque in tutta la città e la visibilità è scarsa”, ha detto all’emittente norvegese NRK il portavoce della città di Harstad, Øivind Arvola.

Tempesta Ingunn in Norvegia, ponte trema sotto le raffiche di vento

Bjørnar Gaasvik, portavoce della Polizia della regione di Troendelag, ha detto all’agenzia di stampa norvegese NTB che l’agenzia di pubblica sicurezza ha ricevuto tra le 40 e le 50 segnalazioni durante la notte dalle persone colpite dalla tempesta Ingunn, oltre alle richieste odierne.

Effetti della tempesta Ingunn anche in Svezia e Danimarca

Raffiche di intensità di uragano a causa della tempesta Ingunn sono state segnalate anche in Svezia durante la notte. L’Istituto meteorologico e idrologico svedese ha emesso un’allerta rossa per la parte occidentale del distretto di Norrbottens, al confine con la Norvegia. Media locali riportano che le scuole sono state chiuse nella città svedese di Kiruna.

In Danimarca, il ponte Storebaelt, che collega due grandi isole danesi, è stato chiuso ai veicoli con rimorchi più leggeri a causa dei forti venti.

