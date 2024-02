Tempesta invernale nel Nord/Est degli USA, tanta neve in Pennsylvania | FOTO

MeteoWeb

Una tempesta invernale ha colpito parti del Nord/Est degli USA, con più di 30 centimetri di neve segnalati in Pennsylvania e New Jersey, inclusi tassi di nevicata fino a circa 10 cm l’ora. Nelle ultime 24 ore, una veloce tempesta ha percorso una rotta da St. Louis fino alla costa orientale, lasciando cadere neve moderata a pesante a tratti. Gli accumuli più alti sono stati segnalati nella Pennsylvania orientale e nel centro del New Jersey, dove più di 30 cm di manto bianco hanno ricoperto il terreno.

A Macungie, in Pennsylvania, sono caduti circa 37,6 cm di neve; a Center Valley, in Pennsylvania, circa 35,1 cm; mentre Holland Township, New Jersey, ha ricevuto circa 33 cm sabato scorso.

Allentown, in Pennsylvania, ha registrato circa 30,7 cm, New Brunswick, New Jersey, circa 25,7 cm e Coney Island, New York, circa 25 cm.

Venerdì, sono caduti circa 10-15 cm di neve nella zona di St. Louis, Missouri. C’è stato un grande accumulo sull’Interstate 70 a Ovest di St. Louis dove il dipartimento dei pompieri locale ha dichiarato di essere intervenuto per diversi incidenti multipli con veicoli.

Nel frattempo, Indianapolis, in Indiana, ha segnalato una nevicata da circa 10-15 cm venerdì. A Columbus, in Ohio, sono caduti circa 5-10 cm, ma sono stati segnalati fino a circa 15-20 cm appena a Nord della città. Vicino a Stillwater, Ohio, si sono registrati circa 30 cm di neve.

Sabato pomeriggio le nevicate hanno ridotto la visibilità e causato condizioni pericolose sulle strade dall’Ohio al Massachusetts. Anche se la scorsa settimana si è registrato il periodo più nevoso nella memoria recente per milioni di persone nel Nord/Est, praticamente tutte le città vicino al corridoio I-95 rimangono al di sotto della normale quantità di neve per la stagione.

L’aria fredda che sta provocando queste nevicate sta determinando anche una notte molto fredda in tutto il Nord/Est. Le temperature minime effettive oscillano tra i -9°C e i -6°C, con un vento sostenuto che abbassa la temperatura percepita (circa -12°C in gran parte del Nord/Est nelle prossime ore).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.