Tempesta Louis, caos in Francia: l’elettricità torna in 55mila case

MeteoWeb

La corrente elettrica è stata riportata in circa 55mila abitazioni in Francia, dopo che la Tempesta Louis ha lasciato ieri oltre 90mila case al buio. Secondo Enedis, il gestore di rete, l’elettricità è stata ristabilita nella “grande maggioranza” dei casi, coprendo circa 55mila utenze. Per le rimanenti 35mila abitazioni, è previsto il ripristino della corrente “entro la fine della giornata“, come confermato dal gestore stesso.

La Tempesta Louis, caratterizzata da piogge violente e venti che hanno superato i 100 km/h, ha attraversato la Francia causando disagi e una vittima nel dipartimento di Deux-Sèvres.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.