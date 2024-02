Il Terminillo senza neve sulla stampa estera: “niente neve, niente inverno”

MeteoWeb

L’inverno latita finora in Italia e le nostre montagne sono a secco di neve, soprattutto dopo questo lungo periodo di anticiclone e temperature elevate. È il caso anche del Terminillo, massiccio dei Monti Reatini, sull’Appennino centrale. In questo periodo dell’anno, dovrebbe essere preso d’assalto da migliaia di turisti e sciatori. Quest’anno, invece, a causa dell’assenza di neve e complici le temperature primaverili, gli impianti sono chiusi e la località è vuota, in un paesaggio surreale sia dal punto di vista meteorologico che turistico.

“Gli impianti di risalita sono spenti e i cannoni sparaneve giacciono abbandonati sull’erba del Monte Terminillo, che svetta a 2.217 metri di altezza sugli Appennini ed è normalmente una delle mete preferite degli sciatori romani”, scrive l’agenzia Reuters, diffondendo le immagini della località. E così, il Terminillo senza neve finisce anche sui giornali esteri. Per esempio, ne parla il sito del settimanale tedesco Der Spiegel. “Stazione sciistica italiana in difficoltà. Niente neve, niente inverno. Il comune di Rieti, nell’Italia centrale, è normalmente una delle località sciistiche preferite dai romani. Ma quest’inverno non c’è neve. E il futuro è incerto“, scrive lo Spiegel, presentando un video-servizio.

