Ecco la Terra vista con gli “occhi” di Odysseus, presto lo storico atterraggio sulla Luna

Un lander lunare pionieristico ha trasmesso a casa le sue prime foto dall’ultima frontiera. Il veicolo Odysseus di Intuitive Machines ha scattato alcuni selfie con la Terra sullo sfondo poco dopo il lancio del 15 febbraio a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. “Intuitive Machines ha trasmesso con successo le sue prime immagini della missione IM-1 sulla Terra il 16 febbraio 2024. Le immagini sono state catturate poco dopo la separazione dal secondo stadio di SpaceX nel primo viaggio di Intuitive Machines verso la Luna nell’ambito dell’iniziativa CLPS della NASA,” ha scritto in un post su X l’azienda con sede a Houston che ha condiviso alcuni scatti.

Odysseus e il Commercial Lunar Payload Services

CLPS è il Commercial Lunar Payload Services, che prevedere l’inserimento di strumenti scientifici dell’agenzia su veicoli lunari privati come Odysseus. Questi strumenti sono progettati per raccogliere dati che aiuteranno il programma Artemis della NASA, che mira a stabilire una base con equipaggio vicino al Polo Sud lunare entro la fine degli anni ’20.

Odysseus sta trasportando 6 esperimenti della NASA e dimostrazioni tecnologiche, insieme a 6 payload privati, nella sua attuale missione IM-1.

IM-1 non è stata la prima missione CLPS a prendere il volo. Questo riconoscimento va a Peregrine, un lander lunare costruito dalla società Astrobotic, che è stato lanciato il mese scorso a bordo di un razzo Vulcan Centaur di United Launch Alliance.

Il lancio ha avuto successo, ma Peregrine ha subito una perdita di carburante poco dopo la separazione dallo stadio superiore del razzo. Il lander non ha potuto raggiungere la Luna, quindi i suoi gestori lo hanno guidato verso una distruzione controllata nell’atmosfera terrestre il 18 gennaio.

Conto alla rovescia per l’atterraggio

Le cose stanno andando meglio per Odysseus. Il lander è operativo e comunica con il controllo missione mentre si dirige verso il nostro satellite per un tentativo di atterraggio pianificato per il 22 febbraio. I vari sistemi di Odysseus stanno funzionando normalmente, incluso il motore, che ha superato brillantemente un controllo cruciale nello Spazio profondo. “I controllori di volo di Intuitive Machines hanno acceso con successo il primo motore a metano liquido e ossigeno liquido nello Spazio, completando la messa in servizio del motore della missione IM-1. Questo accensione del motore includeva una combustione principale a piena potenza e una diminuzione della spinta necessaria per atterrare sulla Luna,” ha evidenziato l’azienda in un post su X.

Il successo nel prossimo tentativo di atterraggio sarebbe storico: nessun veicolo privato è mai atterrato dolcemente sulla Luna.

