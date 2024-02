Forte terremoto scuote le Hawaii: si temono danni

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito nel sud della Grande Isola delle Hawaii. L’epicentro è stato individuato 18km a sud di Naalehu, mentre l’ipocentro a 10km di profondità. Il Pacific Tsunami Warning Center ha affermato che non è previsto alcuno tsunami a seguito del terremoto. Alcune scosse potrebbero essere avvertite a Honolulu, sull’isola di Oahu, che si trova circa 322km a nord. “Molte aree potrebbero aver subito forti scosse”, a causa del terremoto avvenuto poco dopo le 10:00 ora locale (le 21:06 in Italia), ha pubblicato su X l’Agenzia per la gestione delle emergenze delle Hawaii, ribadendo inoltre che non vi era alcuna minaccia di tsunami.

Il sindaco di Big Island, Mitch Roth, si trovava a Honolulu al momento del terremoto. “All’improvviso mi sono sentito come se avessi le vertigini”, ha detto. Si è subito messo al telefono con i suoi funzionari della gestione dell’emergenza. “Probabilmente inizieremo a sentire parlare di danni nella prossima ora o un’ora“, ha detto Roth, sottolineando che si è trattato di “un terremoto di buone dimensioni”. Roth ha detto che era diretto all’aeroporto di Honolulu per cercare di prendere un volo precedente per tornare a Big Island.

