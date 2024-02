Terremoto Parma, si intensifica lo sciame sismico: è una notte di paura

MeteoWeb

Si intensifica lo sciame sismico che sta interessando le colline di Parma da ieri, nella zona compresa tra Calestano e Langhirano. Due forti scosse sono state distintamente avvertite dalla popolazione questa sera: magnitudo 3.3 alle 22:30 e magnitudo 3.1 alle 22:53. Nella giornata di ieri si erano verificate altre 8 scosse di magnitudo superiore a 3.0 (la più forte sempre di magnitudo 3.3).

Complessivamente da ieri si sono verificate oltre 95 scosse nella zona delle prime colline dell’Appennino emiliano, proprio a ridosso della città di Parma. Le scosse vengono distintamente avvertite anche in città e si stanno producendo lungo una faglia che in passato ha dato vita a terremoti anche molto forti (superiori a magnitudo 6.5). Inspiegabilmente, però, questo sciame sismico non suscita alcun tipo di attenzione sui media evidentemente tutti concentrati sul Festival di Sanremo… eppure il tema del rischio sismico in un Paese come l’Italia non andrebbe mai sottovalutato!

