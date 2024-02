Terremoto Umbria: sopralluoghi nelle scuole di Spoleto, gli esiti

MeteoWeb

Nessun danno è stato rilevato, dai tecnici della Provincia di Perugia, durante i sopralluoghi che si sono tenuti domenica mattina nelle scuole di Spoleto, in seguito allo sciame sismico che il 9 febbraio ha colpito l’area. La scossa più forte aveva avuto magnitudo 3.5 e il Comune aveva deciso di chiudere le scuole per due giorni. I tecnici si sono recati negli edifici scolastici del comune di Spoleto per verificare se ci fossero stati danni, anche lievi, alle strutture. “Non abbiamo rilevato alcun tipo di danno – hanno riferito i tecnici – d’altronde questi terremoti, con magnitudo relativamente bassa, in genere non provocano particolari problemi alle strutture. Era comunque doveroso effettuare questi sopralluoghi”.

Il Comune di Spoleto conferma che non è stato rilevato nessun danno e che lunedì riprenderanno le lezioni. ”Nessun danno è stato rilevato, dai tecnici del Comune di Spoleto e della Provincia di Perugia, durante i sopralluoghi che si sono tenuti questa mattina, domenica 11 febbraio, nei 37 edifici scolastici presenti nel territorio comunale (2 asili nido, 14 scuole d’infanzia, 10 primarie, 4 secondarie di primo grado e 7 secondarie di secondo grado). Venticinque tecnici comunali, suddivisi in dieci squadre, sono stati impegnati questa mattina nella verifica di eventuali danni agli edifici scolastici. A termine dei sopralluoghi è stata confermata per lunedì 12 febbraio la ripresa regolare delle lezioni”.

