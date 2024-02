Tornado invernali sorprendono gli USA: tempesta anomala nel Wisconsin | FOTO

MeteoWeb

Registrati tornado in Wisconsin (USA) per la prima volta a febbraio: hanno devastato principalmente aree rurali in una giornata che ha battuto record di caldo, creando la situazione perfetta per il tipo di meteo estremo che di solito caratterizza la fine della primavera e l’estate. Le tempeste hanno lasciato una scia di distruzione che ha incluso mucche morte e disperse, tetti sradicati dalle case, capannoni e stalle distrutti, veicoli danneggiati e finestre frantumate. Almeno 2 tornado sono stati confermati a Sud di Madison e il National Weather Service sta indagando su segnalazioni di diversi altri, scatenati dalle tempeste che hanno imperversato nella parte sudorientale dello Stato intorno alle 17:30 di giovedì, ha riferito il meteorologo Taylor Patterson.

Tornado in Wisconsin, la “tempesta perfetta”

Un tornado confermato vicino a Evansville era un F2 di alta intensità, ha spiegato il NWS. Quei tornado sono descritti come “significativi”, con venti in questo particolare caso che hanno raggiunto i 220 km/h. Il vortice è rimasto a terra per 36 minuti, percorrendo 39,4 km con una larghezza massima di 457,2 metri. Un altro tornado che si è abbattuto vicino a Juda era un F1 con venti massimi di 177 km/h ed è rimasto a terra per 14 minuti, coprendo 13,4 km con una larghezza massima di 45,7 metri, ha riportato il NWS. Non ci sono state finora segnalazioni di feriti gravi.

I funzionari locali della gestione delle emergenze hanno segnalato decine di edifici, linee elettriche e altre strutture danneggiate nel percorso della tempesta che si è formata nell’Iowa orientale e si è estinta vicino a Milwaukee. La temperatura era un record per la data: +15°C.

I rarissimi tornado invernali negli USA

Il meteorologo Patterson ha affermato che la tempesta era simile a quelle normalmente osservate in Wisconsin alla fine della primavera e in estate. “È solo insolito nel senso che normalmente non succede a febbraio“, ha dichiarato. I tornado invernali sono quasi sconosciuti, specialmente negli stati settentrionali. La NOAA ha riportato che tra il 1998 e il 2022, 31 Stati in una vasta area del Paese, dallo Stato di Washington a Nord/Ovest fino al Nuovo Messico a Sud, dal Wisconsin nel Midwest fino al Maine a Nord/Est, non hanno segnalato un singolo tornado. Come ha mostrato uno studio del 2021, è più probabile che i tornado invernali – come quello nel Wisconsin – siano più forti e rimangano a terra più a lungo con una scia di distruzione più ampia in un mondo che si sta riscaldando. Uno studio del 2018 ha scoperto inoltre che i tornado si stanno spostando più ad Est, negli Stati come il Wisconsin.

Le condizioni perfette

I tornado sono più comuni nel Wisconsin durante i mesi estivi tra maggio e agosto. Dal 1948, tra novembre e febbraio, meno di una decina di tornado in totale erano stati segnalati prima di giovedì, secondo il NWS. Le condizioni si sono sommate nel Wisconsin nel tardo pomeriggio di giovedì creando le condizioni perfette per la formazione di tornado, ha detto Patterson. Ciò includeva temperature alzatesi rapidamente, raggiungendo un record di +13°C a Madison e più umidità con un rapido aumento dell’aria, creando temporali, ha detto Patterson.

