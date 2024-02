Tramonto da sogno in Piemonte: il cielo si colora di rosa e viola | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Pomeriggio dal sapore primaverile in Piemonte in questo inizio febbraio all’insegna dell’anticiclone sulla falsariga dell’ultima parte di gennaio. Oggi in pianura si sono registrate temperature massime fino a +16-18°C. Segnaliamo +18°C a Bra, +17°C a Torino, Cuneo, Sezzadio, Belvedere Langhe, +16°C ad Alessandria, Asti, Vercelli, Alba. A conclusione di questa giornata, un tramonto mozzafiato ha lasciato a bocca aperta gli abitanti del Piemonte. Spettacolari le immagini a corredo dell’articolo con cui sono stati inondati i social. In alcuni scatti, il cielo appare infuocato dai colori giallo, arancione e rosso, ma in altri l’effetto è ancora più spettacolare, quando il cielo si colora di sfumatura rosa e viola. Semplicemente meraviglioso.

Spettacolare tramonto infuocato in Piemonte

