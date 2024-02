In Trentino neve oltre i 1.200 metri di quota: accumuli fino a 50cm finora

MeteoWeb

In Trentino, la neve sta cadendo mediamente sopra i 1.200 metri di quota. Nelle zone più alte dell’Altopiano di Folgaria e Brentonico e sui Passi Dolomitici sono caduti fino a 50cm di neve. Fino a 40cm, invece, a Passo Rolle e nelle strade in quota sul Monte Bondone. Nonostante qualche disagio al traffico localizzato, alle 16.30 non si registrano particolari problemi alla rete viaria provinciale. Lo scrive la Provincia di Trento in una nota.

Sulla strada statale 50 del Passo Rolle, in Primiero, e sulla strada statale 346 del Passo San Pellegrino, in località Ronc, sono attivi dei “presidi neve”. In Val di Non, invece, è attivo il presidio numero 19 di Maso Milano. La strada statale 641 del Passo Fedaia è chiusa in località Diga per pericolo valanghe.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.