Tripudio di neve in Valtellina e Valchiavenna: località sommerse, attenzione al rischio valanghe | FOTO

Le Alpi di Nord-Ovest stanno facendo il pieno di neve in questi giorni. Non solo in Piemonte, ma anche in Lombardia, le località sembrano mondi incantati, ovattati in uno spesso strato di bianco. In diverse località montane di Valtellina e Valchiavenna, si fatica a liberare strade e tetti delle case dagli accumuli di neve fresca caduta. Una vera montagna di neve che, in taluni casi, supera il metro e mezzo d’altezza: spettacolari le immagini da Madesimo, Aprica, Motta di Campodolcino, Livigno, Valmalenco, Bormio e Valfurva, dove gli spazzaneve sono in piena attività.

Le ultime, abbondanti nevicate assicurano un allungamento della stagione sugli sci e una Pasqua decisamente bianca per la gioia di turisti e gestori degli impianti di risalita. Oggi il limite delle nevicate si è ulteriormente abbassato a 6-700 metri e sono diversi i passi alpini chiusi per il maltempo o transitabili unicamente con le catene montate. Si registra anche un forte abbassamento delle temperature un po’ ovunque sull’intero territorio provinciale.

Pericolo valanghe

Nelle ultime ore, sull’intero arco alpino lombardo, il pericolo di caduta valanghe è salito al grado 4, ossia marcato, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Centro regionale Arpa Lombardia, con sede a Bormio (Sondrio). Assolutamente da evitare il fuoripista e lo scialpinismo.

