Troppa pioggia: raccolti del cacao decimati, prezzi alle stelle

L’inarrestabile ascesa dei prezzi del cacao sembra non conoscere freni, stabilendo nuovi record quasi giornalmente sui mercati di New York e Londra. Questo boom è alimentato dai raccolti disastrosi in Costa d’Avorio e Ghana, i 2 principali produttori mondiali. Il contratto per la consegna a maggio a Londra ha recentemente toccato un nuovo massimo storico, raggiungendo le 4.248 sterline per tonnellata, mentre quello scambiato a New York per la consegna a marzo ha superato il livello più alto degli ultimi 46 anni, arrivando a 5.288 dollari per tonnellata.

La causa principale di questa situazione è stata l’eccessiva pioggia. Da inizio 2023, con la minacciosa carenza di offerta, il prezzo del cacao è più che raddoppiato sia a New York che a Londra, superando di gran lunga i massimi raggiunti nel 2011 durante la grave crisi post-elettorale in Costa d’Avorio, che provocò oltre 3.000 morti.

Carsten Fritsch, analista di Commerzbank, ha commentato che sembra essere solo questione di tempo prima che il prezzo del cacao a New York raggiunga il massimo storico del 1977, a 5.379 dollari la tonnellata. Il calo della produzione è stato un catalizzatore importante per l’impennata dei prezzi nell’ultimo anno. Gli agricoltori dell’Africa occidentale hanno segnalato lo sviluppo di malattie nei raccolti dopo le forti piogge, inclusa una temuta malattia, che provoca l’annerimento e la decomposizione dei baccelli di cacao a causa dell’eccessiva umidità.

Per un sano sviluppo, il cacao ha bisogno di un equilibrio sottile tra sole e precipitazioni. La Costa d’Avorio è di gran lunga il principale produttore mondiale, seguita dal Ghana. Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del Cacao (ICCO), insieme hanno contribuito a quasi il 60% della produzione totale per il raccolto 2022/23. Dallo scorso luglio, il Coffee-Cocoa Council (CCC), l’organismo di regolamentazione del settore in Costa d’Avorio, ha sospeso la vendita dei contratti di esportazione per la campagna in corso a causa delle intense piogge che hanno colpito i campi di cacao.

