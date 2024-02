Valanga in Trentino, travolti due scialpinisti

MeteoWeb

A seguito delle abbondanti nevicate delle scorse ore e dei conseguenti accumuli, in diverse regioni del Nord Italia, oggi è alta l’allerta valanghe. Una slavina si sarebbe infatti staccata in quota sulle montagne del Primiero, in Trentino. Due scialpinisti sono stati travolti dalla valanga che si è staccata da Cima Tognola ma sarebbero riusciti a uscire in modo autonomo dalla neve. A quanto si apprende, le condizioni dei due scialpinisti non sarebbero gravi. Immediato l’allarme ma, causa maltempo, l’elicottero dei soccorritori non è riuscito ad alzarsi in volo. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino stanno dunque raggiungendo la coppia via terra.

