Valanga nella zona di Madonna di Campiglio: 3 persone travolte, una è grave

Una valanga si è staccata nella zona di Madonna di Campiglio, in Trentino. In particolare, il distaccamento è avvenuto a Tre Ville nella zona di Malga Mondifrà. L’allarme è scattato attorno alle 13. Tre scialpinisti sono rimasti coinvolti nella valanga. Dopo essere stati allertati da uno dei tre scialpinisti, i soccorsi, giunti sul posto con non poche difficoltà a causa del meteo, hanno estratto gli altri due, uno in stato di incoscienza. Sul posto le squadre cinofile del Soccorso Alpino, l’elisoccorso di Trentino Emergenza e i Vigili del Fuoco di Pelugo con le motoslitte.

