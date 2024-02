Via libera a Varda: la prima capsula di produzione nello spazio atterrerà tra pochi giorni

MeteoWeb

Il primo progetto di produzione nello spazio di un’azienda privata sta per tornare sulla Terra. La settimana scorsa, la Varda Space Industries, con sede in California, ha ottenuto il permesso dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti per far atterrare la capsula dalla sua missione W-1 nel nord dello Utah. Se tutto andrà secondo i piani, la capsula conica della W-1, larga 0,9 metri, rientrerà nell’atmosfera terrestre mercoledì 21 febbraio, ha annunciato Varda. La capsula atterrerà tramite paracadute in uno dei due siti militari statunitensi a ovest di Salt Lake City: lo Utah Test and Training Range (UTTR) o il vicino Dugway Proving Ground.

Varda offre ai clienti la possibilità di fabbricare prodotti, come i prodotti farmaceutici, nello spazio, un ambiente unico con notevoli vantaggi, secondo l’azienda. “Questi benefici derivano principalmente dalla mancanza di forze di convezione e sedimentazione, nonché dalla capacità di formare strutture più perfette grazie all’assenza di stress gravitazionali”, si legge sul sito web di Varda. “Questi effetti sono ‘bloccati’ nel materiale, tipicamente attraverso la cristallizzazione del materiale, prima di essere riportati sulla Terra”.

Queste reazioni in orbita si verificano a bordo delle capsule della serie W dell’azienda, progettate per sopravvivere al viaggio infuocato attraverso l’atmosfera terrestre al termine della missione.

La prima capsula di Varda

La prima capsula di Varda è stata lanciata nel giugno 2023, come uno dei tanti carichi utili sulla missione Transporter-8 di SpaceX. Mentre era in orbita, la capsula W-1 ha coltivato cristalli di ritonavir, un farmaco antivirale usato per trattare l’HIV e l’epatite C.

Varda originariamente aveva pianificato di riportare a casa la capsula e il suo prezioso carico dopo un mese o due, ma ha avuto difficoltà a ottenere l’approvazione al rientro da parte della FAA e delle forze armate statunitensi. Questo permesso è finalmente arrivato la settimana scorsa.

La capsula Varda è integrata in un satellite Photon di Rocket Lab, che fornisce energia, propulsione, navigazione, comunicazioni e altri servizi vitali. Anche Photon colpirà l’atmosfera terrestre il 21 febbraio, ma la maggior parte brucerà durante la discesa.

Un’altra capsula atterra nello Utah

L’atterraggio della capsula W-1 segnerà la seconda volta in meno di cinque mesi che un veicolo spaziale atterrerà nel nord dello Utah. Il 23 settembre 2023, la capsula di ritorno della missione OSIRIS-REx della NASA per il campionamento degli asteroidi è atterrata all’UTTR.

Ma l’area non ospiterà tutti i touchdown di Varda, se tutto andrà secondo i piani; lo scorso autunno, la società ha siglato un accordo per portare alcune capsule nell’Australia meridionale.

