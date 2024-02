Venti da record sul Medio Atlantico: aerei oltre i 1.300km/h grazie alla corrente a getto

MeteoWeb

I venti ruggivano a una velocità di 426km/h sopra Washington – a circa 10.000 metri sopra il suolo, altitudine di crociera per gli aerei – mentre una potente corrente a getto spazzava l’area lo scorso sabato 17 febbraio. Questi venti hanno consentito ad almeno 5 aerei commerciali di raggiungere velocità superiori a 1.290km/h.

L’ufficio del National Weather Service che serve la regione di Washington-Baltimora ha affermato che la velocità del vento di 426km/h è stata la seconda più alta misurata da quando sono iniziate le registrazioni negli anni ’50. L’unica velocità del vento più elevata registrata ad un’altitudine comparabile è stata di 430km/h il 6 dicembre 2002. “Per coloro che volano verso est in questo getto, ci sarà un bel vento a favore”, aveva scritto su X il servizio meteorologico.

E infatti il volo Virgin Atlantic 22, dall’aeroporto internazionale di Washington Dulles a Londra, è decollato alle 22:45 di sabato 17 febbraio ed è atterrato 45 minuti prima del previsto. Spinto dal vento estremo, il jet di Virgin Atlantic ha raggiunto una velocità massima di 1.290km/h alle 23:20, secondo i dati di Flight Aware. Ha raggiunto questa velocità sull’Oceano Atlantico appena ad est di Long Island mentre guadagnava quota ed entrava nel flusso veloce della corrente a getto. Dopo essere uscito da questo flusso più a nord, la sua velocità si è stabilizzata tra 965 e 1125km/h, che è ancora un po’ più alta della tipica velocità di crociera, che è di circa 925km/h.

Sebbene la velocità massima del volo di 1.290km/h sia stata superiore alla velocità del suono (1.234km/h), l’aereo non ha davvero infranto la barriera del suono. Sebbene la sua velocità al suolo – una misura che combina la velocità effettiva dell’aereo e la spinta aggiuntiva del vento – fosse maggiore della velocità del suono, si stava ancora muovendo nell’aria circostante alla sua normale velocità di crociera: era l’aria circostante che si muoveva insolitamente veloce.

Il volo United Airlines 64 da Newark a Lisbona, partito alle 20:35 del 17 febbraio, secondo Flight Aware, ha raggiunto una velocità al suolo di 1.344km/h appena al largo della costa orientale. Il volo è arrivato a Lisbona con 20 minuti di anticipo. Per non essere da meno, il volo 120 dell’American Airlines da Filadelfia a Doha, in Qatar, ha raggiunto la velocità di 1.351km/h, che si classificherebbe tra le più alte mai registrate.

Anche due voli della British Airways hanno ricevuto un aumento di velocità dalla corrente a getto la sera domenica 18 febbraio. Secondo Fox Weather, il volo British Airways 292 da Washington a Londra è arrivato con 32 minuti di anticipo, mentre il volo British Airways 216 lungo la stessa rotta ha registrato 20 minuti di anticipo.

Il caso recente del volo China Airlines

Questi voli ad alta velocità arrivano meno di un mese dopo che un volo China Airlines ha raggiunto la velocità di 1.329km/h sull’Oceano Pacifico. Anche in quel caso, l’aereo era spinto da un vento favorevole di oltre 400km/h. All’epoca, si è pensato che il volo potesse aver stabilito un record informale per le velocità di voli commerciali, esclusi i voli supersonici del Concorde.

I forti venti del weekend 17-18 febbraio

I potenti venti della notte del 17 febbraio nel Medio Atlantico sono stati rilevati da un pallone meteorologico lanciato dall’ufficio del servizio meteorologico a Sterling, in Virginia. L’ufficio rilascia palloni meteorologici ogni 12 ore e i dati dei palloni alimentano modelli computerizzati che aiutano la previsione.

La mattina di domenica 18 febbraio i venti ruggivano ancora a Washington. Tom Niziol, esperto di clima invernale per Fox Weather, ha postato su X che il pallone meteorologico delle 7 del mattino proveniente da Sterling ha registrato venti di 395km/h intorno a 11.580 metri.

I forti venti si sono sviluppati a causa del contrasto tra aria molto fredda sul Nord-Est degli USA e aria molto mite sul Sud-Est. Alle 19 del 17 febbraio, le temperature erano sotto i -12°C nell’entroterra del Maine, ma erano oltre i +20°C nel sud della Florida.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.