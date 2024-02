Vento e mare mosso, disagi per i collegamenti nel Golfo di Napoli

MeteoWeb

Attualmente, nel Golfo di Napoli, si sta verificando un graduale peggioramento delle condizioni meteo, caratterizzato da venti forti provenienti da Sud/Sud Est e da mare agitato. Questa situazione sta portando alla sospensione di numerosi collegamenti marittimi verso le isole partenopee. Da diverse ore, la maggior parte delle corse degli aliscafi da Molo Beverello e Pozzuoli verso Ischia e Procida sono state interrotte, mentre sono state cancellate alcune rotte dei traghetti per Procida. Le condizioni del mare potrebbero ulteriormente peggiorare nel pomeriggio e nella serata, con possibili ulteriori cancellazioni di servizi di trasporto marittimo. È pertanto consigliabile verificare la regolarità dei servizi marittimi prima di pianificare un viaggio.

