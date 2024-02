L’epico viaggio di Odysseus: nuove foto dalla Luna prima dell’ultimo saluto

MeteoWeb

Il lander Odysseus di Intuitive Machines ha inviato nuove foto del suo viaggio pionieristico verso la Luna. Il veicolo ha toccato il suolo a circa 300 km dal Polo Sud lunare lo scorso 22 febbraio, diventando il primo veicolo spaziale privato a atterrare dolcemente sul vicino della Terra, e il primo veicolo americano a raggiungere questo obiettivo dall’ultima missione Apollo, nel 1972.

Le nuove foto scattate da Odysseus

La Terra ha appena ricevuto alcuni nuovi scatti dell’epica discesa di Odysseus, foto che Intuitive Machines ha pubblicato su X. “Le immagini qui incluse sono le osservazioni più vicine di qualsiasi missione spaziale alla regione del Polo Sud della Luna. Odysseus è davvero un fotografo eccezionale, catturando questa immagine a circa 30 metri sopra la superficie lunare mentre il suo motore principale si rallentava a più di 38.600 km/h,” ha spiegato l’azienda con sede a Houston.

Queste foto sono state ottenute con fatica, come suggerisce il ritardo nel riceverle (o almeno nel pubblicarle). Odysseus sembra essere inclinato su un lato, e ciò rende la comunicazione con il lander più difficile di quanto previsto dal team di missione.

Il tempo sta per scadere

Inoltre, il tempo sta per scadere per Odysseus. Intuitive Machines ha recentemente stimato per la giornata di ieri il momento della perdita dei contatti con il veicolo spaziale alimentato ad energia solare, mentre il Sole tramontava sul sito di atterraggio. Questo cronoprogramma è stato esteso un po’, ha spiegato l’azienda: “I controllori di volo stanno lavorando alla determinazione finale della durata della batteria sul lander, che potrebbe continuare fino a ulteriori 10-20 ore“.

Il payload

Odysseus ha trasportato sulla Luna un totale di 12 payload, dopo il lancio avvenuto il 15 febbraio con razzo Falcon 9 di SpaceX. Sei sono strumenti scientifici NASA o dimostrazioni tecnologiche connesse al programma Commercial Lunar Payload Services dell’agenzia, che mira a raccogliere dati che aiuteranno futuri atterraggi con equipaggio condotti dal programma Artemis.

Gli altri 6 payload sono stati messi a bordo da una varietà di clienti. Uno di questi payload, chiamato EagleCam, è un sistema di telecamere costruito da studenti che avrebbe dovuto essere dispiegato durante l’atterraggio di Odysseus e catturare foto dal livello del suolo. Tuttavia, ciò non è avvenuto perché il veicolo spaziale ha avuto problemi di navigazione che hanno complicato la sua discesa. Il team di EagleCam spera ancora di dispiegare la telecamera e catturare foto dalla superficie prima che Odysseus si spenga del tutto.

