Violenta tempesta di sabbia in Cina, cielo oscurati nel Nord/Ovest | VIDEO

Una violenta tempesta di sabbia ha avvolto la città di Hami, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nordoccidentale, costringendo alcuni residenti a rimanere in casa per proteggersi dalla fitta polvere. Nelle prime ore del 17 febbraio, il cielo limpido è stato oscurato dalla sabbia e dalla polvere e Hami è stata avvolta nella foschia.

Ieri la China Meteorological Administration (CMA) ha continuato a emettere allerte blu per forti venti e tempeste di sabbia. L’ondata di freddo che sta investendo vaste aree della Cina non porterà solo a notevoli cali di temperatura, ma porterà anche pioggia, neve, forti venti e polvere. La CMA ha anche elevato l’allerta per ondata di freddo ad arancione, il livello più alto. Si prevede che fino al 22 febbraio la maggior parte della Cina subirà forti cali di temperatura.

La tempesta di sabbia ha danneggiato i veicoli e ha bloccato i viaggiatori sulle autostrade a Turpan, nello Xinjiang. In loro soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia che li hanno portati in salvo.

In termini meteorologici, una tempesta di polvere è un fenomeno piuttosto semplice. I forti venti spostano la polvere dal terreno esposto. Se le particelle sono abbastanza grandi, sono tipicamente formate da sabbia e il fenomeno è noto come tempesta di sabbia. Quando forti venti colpiscono la terra nuda o asciutta, creano tempeste che trasportano grandi quantità di sabbia e polvere nei cieli. Una volta in volo, sabbia e polvere vengono trasportate per centinaia o addirittura migliaia di km.

Le attività umane come la deforestazione, il pascolo eccessivo e l’uso eccessivo di acqua stanno spingendo i deserti ad espandersi e aumentando la probabilità di tempeste di sabbia e polvere. Il cambiamento climatico, che sta causando siccità e temperature estreme, sta esacerbando questi problemi.

In Cina, le tempeste di sabbia si verificano frequentemente in primavera. Secondo un meteorologo del Servizio Meteorologico di Pechino, i venti che soffiano sui deserti trasportano le particelle verso l’alto e poi le trasportano verso Est e Sud. Il meteorologo ha affermato che le cause principali sono la combinazione di scarse precipitazioni, temperature elevate e tempo ventoso in primavera. È più probabile che si verifichi un clima polveroso se la vegetazione non è ancora diventata verde, il che porta la superficie del suolo ad essere esposta al vento.

Le tempeste di sabbia possono avere effetti catastrofici sulle imprese e sull’agricoltura. Possono anche causare una varietà di malattie respiratorie.

