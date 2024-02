Lo Zambia dichiara lo stato di calamità nazionale per la siccità: colpite 1 milione di famiglie

MeteoWeb

Lo Zambia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale per la siccità, che ha colpito più di un milione di famiglie. Il Presidente Hakainde Hichilema ha affermato che la mancanza di piogge ha devastato il settore agricolo. Il Paese africano non ha registrato precipitazioni per cinque settimane e proprio quando gli agricoltori ne avevano più bisogno, ha aggiunto. La misura consente di stanziare maggiori risorse per affrontare la crisi, che si prevede durerà fino a marzo.

Questa mancanza di pioggia ha aggravato gli effetti scatenati da siccità e inondazioni che hanno colpito il Paese lo scorso anno. “La distruzione causata dalla prolungata siccità è immensa“, ha detto il capo dello Stato in un messaggio alla nazione. Esacerbata dal cambiamento climatico e dal fenomeno meteorologico El Niño, la crisi minaccia la sicurezza alimentare nazionale nonché l’approvvigionamento idrico ed energetico, ha continuato. Lo Zambia, infatti, dipende fortemente dall’energia idroelettrica.

Quasi la metà della “superficie coltivata” del Paese “è stata distrutta”, ha precisato Hichilema. “Alla luce di queste sfide, dichiariamo la siccità prolungata come calamità nazionale”, ha annunciato. Il Presidente ha promesso aiuti umanitari per chi rischia di morire a causa dell’inedia, mentre il governo valuterà la possibilità di importare ulteriore energia elettrica con il sostegno internazionale e di razionarla.

