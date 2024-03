Il 26 marzo 1923 l’Italia avvia la costruzione della Milano-Laghi, la prima autostrada del mondo

MeteoWeb

Il 26 marzo 1923 rappresenta una data storica per l’ingegneria e la mobilità: l’Italia avvia la costruzione della Milano–Laghi, destinata a diventare la prima autostrada del mondo. L’opera, ideata e realizzata dall’ingegnere Piero Puricelli, segna una svolta epocale nel panorama infrastrutturale italiano e mondiale, aprendo la strada a un nuovo modo di concepire il trasporto su gomma.

Contesto storico e sociale

L’inizio del XX secolo è un periodo di grande fermento per l’industria automobilistica. La produzione di autoveicoli aumenta considerevolmente, e con essa la necessità di infrastrutture dedicate che favoriscano una mobilità più veloce e sicura. In Italia, il Regio Decreto del 1923 n. 1740 definisce per la prima volta le caratteristiche tecniche delle autostrade, aprendo la strada alla loro realizzazione.

La genesi della Milano-Laghi

L’idea di una “strada veloce” per collegare Milano ai laghi lombardi nasce dalla mente di Piero Puricelli, ingegnere e imprenditore visionario. Nel 1922, Puricelli presenta il suo progetto al governo italiano, ottenendo l’autorizzazione per la costruzione e la gestione dell’autostrada.

Caratteristiche tecniche e innovazioni

La Milano-Laghi si presenta come un’opera avveniristica per l’epoca. Il tracciato, lungo circa 84 km, prevede due corsie per senso di marcia, separate da un guardrail. La pavimentazione è in calcestruzzo, materiale resistente e adatto al transito dei veicoli a motore. L’autostrada è inoltre dotata di aree di servizio e di sistemi di illuminazione per la guida notturna.

Il cantiere e la manodopera

I lavori per la costruzione della Milano-Laghi iniziano il 26 marzo 1923 e impiegano circa 4mila operai. La manodopera è formata da italiani e da immigrati provenienti da diverse parti d’Europa. Il cantiere si avvale di tecnologie innovative per l’epoca, come le ruspe e le betoniere.

Inaugurazione e impatto

La Milano-Laghi viene inaugurata il 21 settembre 1924 alla presenza del Re Vittorio Emanuele III. L’autostrada rappresenta un successo immediato, con un traffico di oltre 10.000 veicoli al giorno. Il suo impatto sulla mobilità e sull’economia è notevole: riduce i tempi di percorrenza, facilita il trasporto di merci e persone e stimola lo sviluppo turistico delle zone lacustri.

