Acqua alta a Venezia: Mose in azione, stasera una nuova punta

Giornata di acqua alta a Venezia, dove è stato attivato il sistema Mose. Le paratoie mobili sono state attivate questa mattina per una prima punta di marea che in mare ha sfiorato i 110 centimetri. Con le barriere a protezione delle tre bocche di porto, il livello dell’acqua nella laguna interna, e quindi in città, è stato di circa 85 centimetri, sufficienti a bagnare soltanto Piazza San Marco, uno dei punti più bassi.

Il maltempo imperverserà anche nelle prossime ore. In serata, il Mose tornerà quindi ad alzarsi – informa il centro maree del Comune – in concomitanza con la previsione di una punta di marea di 125 centimetri, intorno alle 23.15.

