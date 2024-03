Allerta Meteo, il Ciclone si sposta al Centro/Sud: stavolta arrivano anche freddo e neve!

MeteoWeb

Il maltempo in atto sull’Italia in questa prima domenica di marzo è provocato dal ciclone Carlotta (o Fedra) che al momento si trova in Costa Azzurra con un minimo barico di 993hPa. Nelle prossime ore questa tempesta scivolerà giù sul mar Tirreno verso l’Italia meridionale, raggiungendo domani il Centro/Sud, posizionandosi proprio nel Tirreno tra Sardegna, Lazio e Campania nel corso del pomeriggio/sera di lunedì 4 marzo.

Come già ampiamente anticipato nei giorni scorsi, questa tempesta provocherà forte maltempo anche al Centro/Sud tra lunedì 4 e martedì 5 marzo. La novità, stavolta, è che ci sarà anche una parvenza d’inverno: le temperature, infatti, diminuiranno su valori di freddo tale da provocare copiose nevicate sui rilievi appenninici. Non si tratterà di un freddo particolarmente intenso e la neve non scenderà a bassa quota, ma per molte località sarà la nevicata più importante di tutta la stagione dopo il caldo anomalo e il clima secco dei mesi scorsi. Ma andiamo con ordine e vediamo tutti i dettagli sul maltempo in arrivo al Centro/Sud.

Allerta Meteo: focus sul forte maltempo di lunedì 4 marzo

Domani il maltempo coinvolgerà tutt’Italia: sin dalle prime ore della notte e dell’alba avremo forti temporali al Centro/Sud, che poi si intensificheranno in mattinata con un brusco calo delle temperature. Nella mattinata di lunedì il maltempo colpirà tutt’Italia, ma tra le zone più colpite avremo Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, dove temporali molto forti colpiranno il Salento:

Nel pomeriggio-sera di lunedì, il maltempo si concentrerà maggiormente al Sud e in modo particolare in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, con fenomeni molto forti in Calabria e Sicilia.

Proprio nel pomeriggio-sera, l’avvicinamento del Ciclone al basso Tirreno alimenterà una sfuriata di vento molto forte di maestrale. Questa tempesta avrà colpito la Sardegna al mattino, per poi spostarsi in Sicilia nel pomeriggio/sera con raffiche imponenti dal basso Tirreno al Canale di Sicilia:

In serata avremo il clou della tempesta, che interesserà anche Malta e la Calabria con raffiche di maestrale fino a 100km/h e mareggiate impetuose:

Per quanto riguarda la neve, lunedì mattina avremo abbondanti nevicate su tutti i rilievi, in modo particolare in Calabria, Sicilia e Sardegna. In Sardegna farà più freddo e la quota neve potrà scendere fino ai 600–700 metri di quota; in Calabria e Sicilia invece nevicherà solo oltre i 1.200 metri di altitudine ma gli accumuli saranno abbondanti. Per molte località sarà la nevicata più importante della stagione. Neve anche in Abruzzo, Campania e Basilicata, oltre a persistenti nevicate in Piemonte dove già oggi nevica fortissimo:

Nel pomeriggio-sera di lunedì continuerà a nevicare nelle zone più colpite dal maltempo al Sud, soprattutto in Calabria, sempre oltre i 1.200 metri ma con accumuli abbondanti: in Sila avremo oltre 70cm di neve fresca in un solo giorno.

Il maltempo continuerà anche martedì 5 marzo, con forti piogge e temporali nel basso Tirreno (Calabria e Sicilia le Regioni più colpite). Il Ciclone, però, inizierà ad allontanarsi e le temperature torneranno ad aumentare. Da martedì sera inizierà una nuova ondata di maltempo al Nord: le prospettive a medio e lungo termine sono di piogge senza sosta nel nostro Paese, in un contesto in cui tutti i bacini idrici sono già ai massimi storici. E’ sempre più alto il rischio che si verifichino grandi alluvioni sui grandi bacini, a causa di questa situazione così estrema. Dopo la siccità degli scorsi anni, andiamo incontro ad un eccesso di pioggia che rischia di provocare danni gravissimi al territorio.

