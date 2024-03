Allerta Meteo, domenica di forte maltempo: piogge torrenziali, allarme per la piena del Po

MeteoWeb

Si sta intensificando il maltempo che da ieri colpisce in modo sempre più violento il Nord/Ovest: tra Piemonte e Liguria sono in atto piogge torrenziali, con nevicate eccezionali sulle Alpi. La quota neve varia dai 700 ai 1.300 metri di altitudine, in base alle zone e ai microclimi delle singole valli, ma generalmente abbiamo accumuli davvero straordinari in quota dove la neve fresca di oggi si sta accumulando su quella già abbondante caduta nei giorni scorsi.

Nelle ultime ore gli accumuli pluviometrici sono impressionanti nelle zone alpine e prealpine del Piemonte: nel Verbano-Cusio-Ossola sono caduti 112mm a Sambughetto, 92mm a Cicogna di Cossogno, 81mm a Larecchio, 77mm a Cursolo; nel biellese 103mm a Piedicavallo, 76mm a Oropa, 75mm a Graglia; in Provincia di Torino 97mm a Sparone, 90mm a Piano Audi, 87mm a Viù, 84mm ad Ala di Stura, 74mm a Coazze. Nubifragi anche in Liguria, specie nell’entroterra del ponente, dove spiccano gli 82mm caduti a Triora (Imperia).

Dalle Alpi arrivano immagini straordinarie: è in corso la seconda grande nevicata degli ultimi giorni e le montagne alpine stanno recuperando tutto il deficit nivometrico dei mesi precedenti. Ecco alcune immagini di pochi minuti fa:

Lo straordinario spettacolo della neve a Prali in queste ore

Il Piemonte è sommerso dalla neve: immagini straordinarie da Borca

La spettacolare nevicata in corso questa mattina a Pragelato

Nelle prossime ore la neve si intensificherà su tutto il Piemonte: nel pomeriggio-sera di oggi avremo una nevicata straordinaria con oltre 80cm di neve fresca che cadranno su tutto il territorio alpino piemontese. La quota neve, inoltre, sarà in calo fino ai 600 metri entro sera, per il calo delle temperature atteso nelle prossime ore.

A valle cadranno oltre 150mm di pioggia: diluvierà su tutta la Regione, ma il torinese sarà la zona più colpita. Tutti i corsi d’acqua andranno in piena e anche il fiume Po si ingrosserà ai limiti dell’esondazione. Il maltempo, inoltre, si estenderà a gran parte d’Italia: entro sera avremo i primi temporali anche nella Sicilia occidentale, nel Lazio e in Campania, oltre che su Sardegna e Toscana che saranno coinvolte dal maltempo già nel primo pomeriggio.

Il calo delle temperature porterà la neve anche sui monti della Sardegna, fino a quote collinari (700-800 metri entro sera).

