Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice arancione per la piena del Po

MeteoWeb

Torna arancione l’allerta meteo in Emilia–Romagna, almeno per quanto riguarda la pianura ferrarese interessata dal passaggio della piena del Po. In considerazione delle previsioni meteo per le prossime ore la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta valida dalle 12 di oggi fino a tutta la giornata di domani.

“Dalle 12 del 6 marzo 2024 allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nella provincia di FE; allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, FE; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO; per temporali nelle province di PR, RE, MO, BO, RA,” si legge nel bollettino. Nel pomeriggio-sera di mercoledì 6 marzo “sono previsti rovesci o temporali sparsi, più intensi sul settore appenninico centrale. Nel settore centro-occidentale della regione non si esclude che le precipitazioni previste possano generare rapidi e localizzati innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani e vallivi dei corsi d’acqua, con livelli prossimi alle soglie di attenzione. Nelle zone collinari e montane centro-occidentali sono possibili localizzati fenomeni franosi, in particolare su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. La criticità idraulica nel settore centro-orientale della regione è riferita al transito della piena di Po, con possibile occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini“.

“Per il 7 marzo 2024 allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nella provincia di FE; allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE“. Nella giornata di giovedì 7 marzo “non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. Nel settore centro-occidentale della regione non si esclude che le precipitazioni previste nella seconda parte di mercoledì possano generare rapidi e localizzati innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani e vallivi dei corsi d’acqua, con livelli prossimi alle soglie di attenzione. Sul settore collinare e montano centro-occidentale potranno ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi in contesti idrogeologici particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. La criticità idraulica nel settore centro-orientale della regione è riferita al transito della piena di Po, con possibile occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.