Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani codice giallo per le piene dei fiumi

Domani allerta meteo codice giallo per l’Emilia-Romagna: l’avviso, relativo alle piene dei fiumi, è stato diramato dalla Protezione Civile regionale, sulla base delle previsioni Arpae. Per la giornata di sabato 9 marzo, si legge nel bollettino, “non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. La criticità idraulica nel settore orientale della regione è riferita al lento esaurimento della piena di Po. Nel settore collinare e montano centro occidentale non si escludono occasionali fenomeni franosi su versanti in contesti idrogeologici particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti“.

